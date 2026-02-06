Евросоюз стремится возродить связи с Турцией на фоне переговоров, пишут СМИ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз на фоне переговоров по Украине стремится добиться прочного партнерства с Анкарой, ожидая "изменения реалий" в Черноморском регионе после урегулирования, в пятницу с целью восстановления отношений Турцию посетит еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос, пишет газета Politico.