Евросоюз стремится возродить связи с Турцией на фоне переговоров, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
09:40 06.02.2026
Евросоюз стремится возродить связи с Турцией на фоне переговоров, пишут СМИ
Евросоюз стремится возродить связи с Турцией на фоне переговоров, пишут СМИ
в мире
украина
турция
анкара (провинция)
евросоюз
politico
европейский инвестиционный банк
украина
турция
анкара (провинция)
в мире, украина, турция, анкара (провинция), евросоюз, politico, европейский инвестиционный банк
В мире, Украина, Турция, Анкара (провинция), Евросоюз, Politico, Европейский инвестиционный банк
Евросоюз стремится возродить связи с Турцией на фоне переговоров, пишут СМИ

Politico: ЕС стремится возродить связи с Турцией на фоне переговоров по Украине

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз на фоне переговоров по Украине стремится добиться прочного партнерства с Анкарой, ожидая "изменения реалий" в Черноморском регионе после урегулирования, в пятницу с целью восстановления отношений Турцию посетит еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос, пишет газета Politico.
"ЕС стремится возродить связи с Турцией как с важнейшим партнером на Украине. В связи с тем, что Анкара, вероятно, будет играть ключевую роль в послевоенной Украине, комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос отправляется в Турцию для восстановления отношений", - пишет издание.
Как отмечает Politico, чтобы "сделать первые шаги к сближению", Кос примет участие в церемонии в Анкаре, на которой Европейский инвестиционный банк и Турция подпишут соглашение о предоставлении кредитов на сумму 200 миллионов евро для проектов в области возобновляемой энергетики.
"Мир на Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция станет для нас очень важным партнером... Подготовка к миру и стабильности в Европе подразумевает подготовку прочного партнерства с Турцией", - заявила изданию Кос перед поездкой.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
