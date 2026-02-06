МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз на фоне переговоров по Украине стремится добиться прочного партнерства с Анкарой, ожидая "изменения реалий" в Черноморском регионе после урегулирования, в пятницу с целью восстановления отношений Турцию посетит еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос, пишет газета Politico.
Как отмечает Politico, чтобы "сделать первые шаги к сближению", Кос примет участие в церемонии в Анкаре, на которой Европейский инвестиционный банк и Турция подпишут соглашение о предоставлении кредитов на сумму 200 миллионов евро для проектов в области возобновляемой энергетики.
"Мир на Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция станет для нас очень важным партнером... Подготовка к миру и стабильности в Европе подразумевает подготовку прочного партнерства с Турцией", - заявила изданию Кос перед поездкой.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.