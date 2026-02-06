Рейтинг@Mail.ru
Церемония открытия Олимпиады-2026: прямая трансляция
06.02.2026
21:55 06.02.2026
Церемония открытия Олимпиады-2026: прямая трансляция
В Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры 2026 года. В Милане все готово к церемонии открытия главного турнира четырехлетия.
спорт
анонсы и трансляции матчей
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
https://ria.ru/20260206/olimpiyskie-igry-2026-kalendar-2067860462.html
2026
Церемония открытия Олимпиады-2026: прямая трансляция

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры 2026 года. В Милане все готово к церемонии открытия главного турнира четырехлетия.

Во сколько трансляция

Шоу начнется в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть

Прямая трансляция церемонии открытия Олимпиады-2026 будет доступна в эфире Okko.
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
