https://ria.ru/20260206/tseremoniya-otkrytiya-olimpiady-smotret-onlayn-2072808435.html
Церемония открытия Олимпиады-2026: прямая трансляция
Церемония открытия Олимпиады-2026: прямая трансляция - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Церемония открытия Олимпиады-2026: прямая трансляция
В Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры 2026 года. В Милане все готово к церемонии открытия главного турнира четырехлетия. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T21:55:00+03:00
2026-02-06T21:55:00+03:00
2026-02-06T21:55:00+03:00
спорт
анонсы и трансляции матчей
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072807155_0:123:1080:731_1920x0_80_0_0_bc1227d4986639547a52d2cea51f729c.jpg
https://ria.ru/20260206/olimpiyskie-igry-2026-kalendar-2067860462.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072807155_0:22:1080:832_1920x0_80_0_0_acee849150a152a9501ee415bca89296.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, анонсы и трансляции матчей, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Спорт, Анонсы и трансляции матчей, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры