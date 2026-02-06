Стартовала церемония открытия Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо

Основная часть церемонии проходит в Милане на стадионе "Сан-Сиро". При этом отдельные мероприятия проводятся параллельно в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Это связано с большими расстояниями между кластерами Игр.

Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист. Они выступят в нейтральном статусе.