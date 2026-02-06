Стартовала церемония открытия Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо

https://ria.ru/20260206/tseremoniya-2072810122.html
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года началась в Италии.
Основная часть церемонии проходит в Милане на стадионе "Сан-Сиро". При этом отдельные мероприятия проводятся параллельно в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Это связано с большими расстояниями между кластерами Игр.
В рамках церемонии состоится традиционный парад спортсменов. По решению Международного олимпийского комитета (МОК)
представители России участия в нем не примут.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист. Они выступят в нейтральном статусе.