14:02 06.02.2026 (обновлено: 15:26 06.02.2026)
Губернатор Подмосковья оценил разработки учащихся технопарка во Фрязине
Губернатор Подмосковья оценил разработки учащихся технопарка во Фрязине
Воспитанники технопарка "Исток – РТУ МИРЭА" во Фрязине показали губернатору Московской области Андрею Воробьеву свои разработки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Воспитанники технопарка "Исток – РТУ МИРЭА" во Фрязине показали губернатору Московской области Андрею Воробьеву свои разработки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Визит состоялся в преддверии Дня российской науки.
Технопарк открылся в сентябре прошлого года. Его создало Научно-производственное предприятие "Исток" имени Шокина, входящее в холдинг "Росэлектроника" Государственной корпорации "Ростех", совместно с Российским технологическим университетом. Это одна из передовых инженерных школ Подмосковья, которая готовит кадры для промышленных предприятий.
"Наш президент всегда подчеркивает важность включенности реального сектора экономики, технологических компаний в процесс подготовки кадров", — приводит пресс-служба слова главы региона.
Он пояснил, что передовые инженерные школы, используя технопарки, могут находить талантливых школьников и целенаправленно готовить их под конкретные задачи.
По словам Воробьева, технопарк, открытый в сентябре прошлого года, уже обучает около тысячи старшеклассников из Фрязина, Ивантеевки и Щелкова, а в его мероприятиях приняли участие до 10 тысяч ребят. Школьники получают от специалистов Ростеха практические задания, основанные на реальных производственных задачах.
"Инфраструктура объединяет современные лаборатории, полигоны для подготовки сборной по БПЛА и участников международной "Битвы роботов", киберспортивный центр, зоны виртуальной, дополненной и смешанной реальности. Ребята здесь проходят все процессы – от разработки до изготовления", – сказал Воробьев.
В технопарке, который создали по федеральному проекту "Передовая инженерная школа", есть лаборатории с современным оборудованием. В них можно изучать естественно-научных дисциплины, ИТ, радиоэлектронику, конструирование, 3D-печать, компьютерное моделирование, узловую сборку и автоматизацию.
Здесь же, на полигонах, готовятся команды сборных по БПЛА и международной "Битвы роботов". Участвуют ребята из других регионов, а также команды заводов и силовых структур. Сначала они управляют дронами дистанционно, а финал проходит очно.
Когда технопарк посещал губернатор, ученики курса "Радиоэлектроника и СВЧ-технологии" показали ему свою собственную разработку. Кроме того, школьники показали Воробьеву робота, на котором в прошлом году они победили в "Битве роботов" (в категории 1,5 килограмма), представляя команду Подмосковья.
Обучение в технопарке начинается с 7 класса. Ученики изучают программирование, радиоэлектронику, "умный" дом и другие современные направления. Для них проводят лекции и экскурсии на предприятия. Старшеклассники проходят стажировки и проектную работу.
На базе технопарка Ростех обучает школьников и студентов, помогает им развивать проекты и через бизнес-инкубатор финансирует наиболее перспективные из них.
Технопарк готовит кадры по цепочке "школа — вуз — предприятие". Его выпускники получат преимущества при поступлении в Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), а затем смогут учиться по программе "Код Ростеха" и работать на предприятиях корпорации "Ростех", в том числе на НПП "Исток" имени Шокина.
