Панарин отказался от контракта с "Сиэтлом" на $14 млн за сезон, пишут СМИ
Панарин отказался от контракта с "Сиэтлом" на $14 млн за сезон, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Панарин отказался от контракта с "Сиэтлом" на $14 млн за сезон, пишут СМИ
Российский нападающий Артемий Панарин отказался от предложенного клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сиэтл Кракен" четырехлетнего контракта с зарплатой 14
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский нападающий Артемий Панарин отказался от предложенного клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сиэтл Кракен" четырехлетнего контракта с зарплатой 14 миллионов долларов в год, сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.
В среду Панарин в результате обмена перешел из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес" и заключил новый контракт с "Кингз" до 2028 года с зарплатой 11 млн долларов за сезон.
Отмечается, что интерес к игроку также проявляли "Каролина Харрикейнз", "Вашингтон Кэпиталз" и "Юта Маммот".
Панарину 34 года. До "Рейнджерс" в 2019 году он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах регулярных чемпионатов. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19 + 38). Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему для этого потребовалось 476 матчей.