Рейтинг@Mail.ru
Панарин отказался от контракта с "Сиэтлом" на $14 млн за сезон, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:59 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/sportsnet-2072583695.html
Панарин отказался от контракта с "Сиэтлом" на $14 млн за сезон, пишут СМИ
Панарин отказался от контракта с "Сиэтлом" на $14 млн за сезон, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Панарин отказался от контракта с "Сиэтлом" на $14 млн за сезон, пишут СМИ
Российский нападающий Артемий Панарин отказался от предложенного клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сиэтл Кракен" четырехлетнего контракта с зарплатой 14 РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T00:59:00+03:00
2026-02-06T00:59:00+03:00
хоккей
спорт
артемий панарин
сиэтл кракен
нью-йорк рейнджерс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986681927_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fff53b9cacd28e98a8b7f69b0431bb4.jpg
https://ria.ru/20260205/khokkey-2072343472.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986681927_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff91f42e5700fc2cabf61b70fde24bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артемий панарин, сиэтл кракен, нью-йорк рейнджерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Артемий Панарин, Сиэтл Кракен, Нью-Йорк Рейнджерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Панарин отказался от контракта с "Сиэтлом" на $14 млн за сезон, пишут СМИ

Sportsnet: Панарин отказался от контракта с "Сиэтлом" на $14 млн за сезон

© Фото : x.com/nyrangersХоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : x.com/nyrangers
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский нападающий Артемий Панарин отказался от предложенного клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сиэтл Кракен" четырехлетнего контракта с зарплатой 14 миллионов долларов в год, сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.
В среду Панарин в результате обмена перешел из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес" и заключил новый контракт с "Кингз" до 2028 года с зарплатой 11 млн долларов за сезон.
Отмечается, что интерес к игроку также проявляли "Каролина Харрикейнз", "Вашингтон Кэпиталз" и "Юта Маммот".
Панарину 34 года. До "Рейнджерс" в 2019 году он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах регулярных чемпионатов. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19 + 38). Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему для этого потребовалось 476 матчей.
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Королевский обмен Панарина! Русский гений отказался от трансфера к Овечкину
Вчера, 01:15
 
ХоккейСпортАртемий ПанаринСиэтл КракенНью-Йорк РейнджерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Нэшвилл
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Питтсбург
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Оттава
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Каролина
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Айлендерс
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Флорида
    6
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вегас
    Лос-Анджелес
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала