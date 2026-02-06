Рейтинг@Mail.ru
11:52 06.02.2026
РЭЦ и правительство Мордовии заключили соглашение о сотрудничестве
РЭЦ и правительство Мордовии заключили соглашение о сотрудничестве
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и правительство Мордовии заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на формирование в регионе удобной для бизнеса экспортной экосистемы, говорится в сообщении РЭЦ.
"Российский экспортный центр и правительство Республики Мордовия заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ направлен на цифровую трансформацию экспортной экосистемы региона, продвижение местных брендов и расширение доступа бизнеса к федеральным мерам поддержки. Подписи под соглашением поставили вице-президент РЭЦ Алексей Солодов и председатель Правительства Республики Мордовия Батыр Эмеев", - сказано в сообщении.
Ключевой задачей партнерства станет внедрение в республике Цифрового стандарта предоставления региональных мер поддержки. Это позволит к 2027 году полностью перевести услуги для экспортеров, в онлайн-формат на платформе "Мой экспорт". Соглашение направлено на формирование в Мордовии эффективной и удобной для бизнеса экспортной экосистемы. Ключевую роль в этом процессе сыграет активное использование цифровой платформы "Мой экспорт" и информационной системы центра поддержки экспорта республики, которые обеспечивают предпринимателям доступ к основным инструментам поддержки внешнеэкономической деятельности.
"Сотрудничество с Республикой Мордовия – важный этап в развитии региональной экспортной экосистемы и повышении конкурентоспособности продукции местных производителей на внешних рынках. Объединение региональных возможностей с федеральной экспертизой РЭЦ, активное использование платформы "Мой экспорт" и развитие цифровых сервисов позволят бизнесу выстроить понятную и эффективную систему поддержки. Наша общая задача - упростить доступ экспортеров к региональной и федеральной поддержке экспорта, а также создать условия для устойчивого выхода компаний региона на зарубежные рынки", - отметил Солодов.
Отдельным направлением сотрудничества станет продвижение продукции региональных производителей под национальным брендом "Сделано в России". Стороны договорились о совместной работе по увеличению числа компаний Мордовии, получивших сертификат "Сделано в России" и присоединившихся к программе.
"Для Республики Мордовия это соглашение означает переход к более системной и современной модели поддержки экспорта. Расширение цифровых форматов работы, доступность федеральных мер поддержки и развитие программы "Сделано в России" создают для региональных компаний понятные условия для выхода на зарубежные рынки. Мы последовательно выстраиваем инфраструктуру, которая помогает бизнесу быстрее ориентироваться в возможностях и эффективнее использовать свой экспортный потенциал", - подчеркнул Эмеев.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
