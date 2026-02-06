Рейтинг@Mail.ru
В Смоленске ликвидировали крупную аварию на теплосетях
22:37 06.02.2026
В Смоленске ликвидировали крупную аварию на теплосетях
В Смоленске ликвидировали крупную аварию на теплосетях - РИА Новости, 06.02.2026
В Смоленске ликвидировали крупную аварию на теплосетях
происшествия, смоленск, смоленская область, александр новиков, василий анохин
Происшествия, Смоленск, Смоленская область, Александр Новиков, Василий Анохин
В Смоленске ликвидировали крупную аварию на теплосетях

Новиков: в Смоленске ликвидировали последствия аварии на теплосетях

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Ликвидирована авария на теплосетях в Смоленске, оставившая в мороз без тепла сотни домов и соцобъектов, сообщил мэр Александр Новиков.
В пятницу мэр Смоленска Александр Новиков сообщил, что ночью на участке магистральной тепловой сети АО "РИР Энерго" - "Смоленская генерация" в районе пересечения улиц Бабушкина и 25 Сентября произошел порыв. По данным губернатора Смоленской области Василия Анохина, в результате было приостановлено теплоснабжение 313 многоквартирных домов, 10 детских садов, семи медицинских учреждений, 14 учебных заведений. Всего под отключения попали порядка 40 тысяч жителей, отметил губернатор.
"Специалистами АО "РИР Энерго" - "Смоленская генерация" завершены работы по ремонту участка магистральной теплосети на пересечении улиц 25 Сентября и Бабушкина. В настоящее время система заполняется теплоносителем", - написал Новиков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что все ресурсоснабжающие и управляющие организации города работают в режиме повышенной готовности.
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Смоленске устраняют последствия аварии на теплосетях
Вчера, 09:43
 
ПроисшествияСмоленскСмоленская областьАлександр НовиковВасилий Анохин
 
 
