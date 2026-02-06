В Смоленске ликвидировали крупную аварию на теплосетях

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Ликвидирована авария на теплосетях в Смоленске, оставившая в мороз без тепла сотни домов и соцобъектов, сообщил мэр Александр Новиков.
В пятницу мэр Смоленска Александр Новиков сообщил, что ночью на участке магистральной тепловой сети АО "РИР Энерго" - "Смоленская генерация" в районе пересечения улиц Бабушкина и 25 Сентября произошел порыв. По данным губернатора Смоленской области Василия Анохина, в результате было приостановлено теплоснабжение 313 многоквартирных домов, 10 детских садов, семи медицинских учреждений, 14 учебных заведений. Всего под отключения попали порядка 40 тысяч жителей, отметил губернатор.
"Специалистами АО "РИР Энерго" - "Смоленская генерация" завершены работы по ремонту участка магистральной теплосети на пересечении улиц 25 Сентября и Бабушкина. В настоящее время система заполняется теплоносителем", - написал Новиков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что все ресурсоснабжающие и управляющие организации города работают в режиме повышенной готовности.