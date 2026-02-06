Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Словакии раскрыл, как экс-министр обманул коллег из-за Украины - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/slovakiya-2072759867.html
Вице-премьер Словакии раскрыл, как экс-министр обманул коллег из-за Украины
Вице-премьер Словакии раскрыл, как экс-министр обманул коллег из-за Украины - РИА Новости, 06.02.2026
Вице-премьер Словакии раскрыл, как экс-министр обманул коллег из-за Украины
Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь ввел своих коллег по правительству в заблуждение, чтобы заручиться их поддержкой в вопросе передаче военной техники РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:41:00+03:00
2026-02-06T17:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
киев
роберт калиняк
роберт фицо
зрк с-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d7fcfa435ad6963980ab336ce779fb51.jpg
https://ria.ru/20260108/slovakija-2066901747.html
https://ria.ru/20260110/slovakiya-2067177748.html
украина
словакия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_f1260c58ea5b738228b48485c53f9f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, киев, роберт калиняк, роберт фицо, зрк с-300, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Киев, Роберт Калиняк, Роберт Фицо, ЗРК С-300, МиГ-29
Вице-премьер Словакии раскрыл, как экс-министр обманул коллег из-за Украины

Калиняк: экс-министр обороны Словакии Надь обманул правительство из-за Украины

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФлаг Словакии на здании парламента в Братиславе
Флаг Словакии на здании парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Флаг Словакии на здании парламента в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 6 фев - РИА Новости. Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь ввел своих коллег по правительству в заблуждение, чтобы заручиться их поддержкой в вопросе передаче военной техники Украине, заявил вице-премьер и министр обороны республики Роберт Калиняк.
В пятницу в эфире телеканала ТА3 были продемонстрированы фрагменты интервью двух членов бывшего правительства Словакии, по словам которых, Надь ввел их в заблуждение, заверив, что переданной Украине системе ПВО С-300 есть адекватная замена.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Словакия будет оказывать Украине исключительно гумпомощь, заявил премьер
8 января, 17:51
"Очевидно, что, если бы их бывший министр (обороны Ярослав Надь - ред.) не обманул, то они бы за это соглашение не проголосовали", - сказал Калиняк на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТА3 в пятницу.
Министр обороны заявил, что переданные Украине истребители, как и система ПВО С-300, находились на активной службе и, несмотря на их возраст и нюансы в обслуживании, могли бы использоваться Словакией и далее в своих целях. Калиняк отметил, что ни одна из европейских стран не передала Украине всю свою военную технику, которая формирует систему противовоздушной обороны, как это сделала Словакия, вынужденная теперь полагаться в этом вопросе на помощь союзников.
В четверг прокурор Растислав Ремета сообщил, что дела о передаче Украине бывшим руководством Словакии истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300 закрыты, поскольку не было доказано, что этими действиями республике был нанесен ущерб. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь назвал такое решение прокуратуры политически мотивированным. По его мнению, прокуратура пытается таким образом защитить бывшее руководство страны, которое принимало решение о передаче военной техники Украине.
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Весной того же года республика решила передать Киеву часть системы ПВО КУБ. С приходом к власти в республике правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Президент Словакии подтвердил отказ от военной помощи Украине
10 января, 23:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияКиевРоберт КалинякРоберт ФицоЗРК С-300МиГ-29
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала