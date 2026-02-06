https://ria.ru/20260206/slovakiya-2072759867.html
Вице-премьер Словакии раскрыл, как экс-министр обманул коллег из-за Украины
Вице-премьер Словакии раскрыл, как экс-министр обманул коллег из-за Украины
Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь ввел своих коллег по правительству в заблуждение, чтобы заручиться их поддержкой в вопросе передаче военной техники
Вице-премьер Словакии раскрыл, как экс-министр обманул коллег из-за Украины
БРАТИСЛАВА, 6 фев - РИА Новости. Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь ввел своих коллег по правительству в заблуждение, чтобы заручиться их поддержкой в вопросе передаче военной техники Украине, заявил вице-премьер и министр обороны республики Роберт Калиняк.
В пятницу в эфире телеканала ТА3
были продемонстрированы фрагменты интервью двух членов бывшего правительства Словакии
, по словам которых, Надь ввел их в заблуждение, заверив, что переданной Украине
системе ПВО С-30
0 есть адекватная замена.
"Очевидно, что, если бы их бывший министр (обороны Ярослав Надь - ред.) не обманул, то они бы за это соглашение не проголосовали", - сказал Калиняк
на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТА3 в пятницу.
Министр обороны заявил, что переданные Украине истребители, как и система ПВО С-300, находились на активной службе и, несмотря на их возраст и нюансы в обслуживании, могли бы использоваться Словакией и далее в своих целях. Калиняк отметил, что ни одна из европейских стран не передала Украине всю свою военную технику, которая формирует систему противовоздушной обороны, как это сделала Словакия, вынужденная теперь полагаться в этом вопросе на помощь союзников.
В четверг прокурор Растислав Ремета сообщил, что дела о передаче Украине бывшим руководством Словакии истребителей МиГ
-29 и системы ПВО С-300 закрыты, поскольку не было доказано, что этими действиями республике был нанесен ущерб. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
в свою очередь назвал такое решение прокуратуры политически мотивированным. По его мнению, прокуратура пытается таким образом защитить бывшее руководство страны, которое принимало решение о передаче военной техники Украине.
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Весной того же года республика решила передать Киеву
часть системы ПВО КУБ. С приходом к власти в республике правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.