Вице-премьер Словакии раскрыл, как экс-министр обманул коллег из-за Украины

Министр обороны заявил, что переданные Украине истребители, как и система ПВО С-300, находились на активной службе и, несмотря на их возраст и нюансы в обслуживании, могли бы использоваться Словакией и далее в своих целях. Калиняк отметил, что ни одна из европейских стран не передала Украине всю свою военную технику, которая формирует систему противовоздушной обороны, как это сделала Словакия, вынужденная теперь полагаться в этом вопросе на помощь союзников.