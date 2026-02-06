Рейтинг@Mail.ru
19:49 06.02.2026
Швейцария готова гарантировать визы для участия России в конференции ОБСЕ
Швейцария готова гарантировать визы для участия России в конференции ОБСЕ
в мире
швейцария
россия
москва
феридун синирлиоглу
сергей лавров
обсе
совет федерации рф
в мире, швейцария, россия, москва, феридун синирлиоглу, сергей лавров, обсе, совет федерации рф
В мире, Швейцария, Россия, Москва, Феридун Синирлиоглу, Сергей Лавров, ОБСЕ, Совет Федерации РФ
© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
ВЕНА, 6 фев – РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария готова гарантировать выдачу виз для участия РФ в министерской конференции ОБСЕ в декабре 2026 года.
"Россия готова участвовать в наших обсуждениях и даже в министерской конференции (в декабре 2026 года – ред.) при условии, что мы сможем гарантировать, разумеется, логистику и безопасность. Я сообщил, что Швейцария способна это обеспечить, и мы уже продемонстрировали такую возможность, приняв в июле прошлого года без каких-либо трудностей госпожу (Валентину - ред.) Матвиенко, председателя Совета Федерации. Мы можем гарантировать аналогичные условия и для поездки министра (иностранных дел РФ Сергея - ред.) Лаврова на министерскую конференцию", - ответил он на вопрос, готова ли Швейцария предоставить визы для российской делегации.
В четверг глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыли в Москву с двухдневным визитом. Кассис на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в пятницу заявил, что хотел бы обсудить вопрос о том, какую роль организация могла бы сыграть в прекращении огня на Украине.
В ОБСЕ рассказали о визите руководства в Москву
Заголовок открываемого материала