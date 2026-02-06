Швейцария готова гарантировать визы для участия России в конференции ОБСЕ

ВЕНА, 6 фев – РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария готова гарантировать выдачу виз для участия РФ в министерской конференции ОБСЕ в декабре 2026 года.