Жалобы на питание в школе в Петербурге поступали с 2020 года
Родители школьников с 2020 года жалуются на поставщика питания, который обслуживает и школу в Невском районе Санкт-Петербурга, где вспыхнула острая кишечная...
Родители давно жаловались на питание в школе Петербурга, где отравились дети
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Родители школьников с 2020 года жалуются на поставщика питания, который обслуживает и школу в Невском районе Санкт-Петербурга, где вспыхнула острая кишечная инфекция, следует из отзывов.
Межрегиональное управление Роспотребнадзора
в пятницу сообщило о регистрации 37 случаев острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом, среди учеников и сотрудников школы №39 Невского района Санкт-Петербурга
. Шесть человек остаются в больнице. Ранее в среду в школе, которую обслуживает комбинат социального питания "Волна", был приостановлен учебный процесс, отмечали в Роспотребнадзоре.
"Наше учебное заведение уже 2 или 3 года кормит "Волна". Еда просто отвратительная. Вот объясните мне, почему в течение недели супы у вас только с капустой... Сырники очень жирные, ощущение, (что) вечно жарят их на старом масле. Меню можно хоть иногда разнообразить или нет. После того, как пообедал, вечно болит живот и вздутие от ваших блюд", – говорится в отзыве, оставленном в марте 2020 года.
Жалобы на качество еды публиковались и позднее. Так, в мае 2023 года жительница Петербурга рассказала, что в школе №346 по этой причине "дети практически не едят". В октябре того же года пользовательница, с отзывом которой согласились еще четверо, написала, что "в еде осколки, волосы, проволока".
При этом последний отзыв, касающийся лицея №344 и датированный декабрем 2025 года, содержит благодарность в адрес комбината "за вкусное, разнообразное, свежее питание", а в отзыве от ноября 2025 года мама одной из учениц школы №527 жалуется на просроченный молочный коктейль.
Комментариями комбината соцпитания "Волна" РИА Новости пока не располагает. В настоящее время, по информации управления Роспотребнадзора, в школе продолжаются противоэпидемические мероприятия.