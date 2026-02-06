Рейтинг@Mail.ru
"Ослепительно идеальны": как самая российская команда бьется на Олимпиаде
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
20:05 06.02.2026
"Ослепительно идеальны": как самая российская команда бьется на Олимпиаде
"Ослепительно идеальны": как самая российская команда бьется на Олимпиаде
Команда, состоящая на 5/6 из бывших россиян, еще до церемонии открытия Олимпиады в Италии ввязалась в борьбу за медаль олимпийского командного турнира в... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T20:05:00+03:00
2026-02-06T20:05:00+03:00
2026
Андрей Симоненко
"Ослепительно идеальны": как самая российская команда бьется на Олимпиаде

Сборная США лидирует в командном турнире Олимпиады-2026 по фигурному катанию

© Jurij Kodrun - International Skating UnionГлеб Смолкин и Диана Дэвис
Глеб Смолкин и Диана Дэвис - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Jurij Kodrun - International Skating Union
Читать в
MaxДзен
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Команда, состоящая на 5/6 из бывших россиян, еще до церемонии открытия Олимпиады в Италии ввязалась в борьбу за медаль олимпийского командного турнира в фигурном катании. РИА Новости Спорт рассказывает об успешном старте грузинской сборной с сильным русским акцентом.

Только один из них родился в Грузии

Те, кто смотрят фигурное катание раз в четыре года, вероятно, удивятся, что сборная Грузии претендует на медали в фигурном катании. Но это действительно так - притом за награды наши южные соседи борются в командном турнире, и это не уникальное явление, коим был, например, двукратный чемпион мира из Испании Хавьер Фернандес, а результат целенаправленной работы по усилению состава.
Талантливые фигуристы в Грузии периодически появлялись и раньше. Опытные болельщики наверняка вспомнят тренировавшегося у Елены Анатольевны Чайковской артистичного Вахтанга Мурванидзе и получившую основные профессиональные навыки в ЦСКА у Елены Буяновой Элене Гедеванишвили, впоследствии выигравшую первые для Грузии серьезные медали в фигурном катании - две бронзы чемпионатов Европы.
Но ждать, пока отдельные всплески превратятся в систему, для страны, в которой до недавнего времени не было ни одной ледовой арены, было долго, и Мариам Гиоргобиани, президент национальной федерации, взяла курс на точечное усиление команды "легионерами". А в фигурном катании наиболее крупный их поставщик - Россия. Спортсменов, которые понимают, что не пробьются в верхние эшелоны сборной, и при этом испытывают желание продолжать карьеру, у нас много.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМорис Квителашвили
Морис Квителашвили - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Морис Квителашвили
Первым "импортным фигуристом" в сборной Грузии стал около десятка лет назад еще Морис Квителашвили. Но уроженец Москвы уже успел закончить карьеру и стать звездой шоу. Нынешняя же олимпийская грузинская команда сложилась в последние годы. Сначала в 2021 году под новый флаг перешла Анастасия Губанова. Она успела посоревноваться с российскими подругами на чемпионате Европы-2022, а после отстранения наших фигуристок выиграла следующую "Европу". После этого взяла на том же турнире еще два серебра.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкФигуристка Анастасия Губанова
Фигуристка Анастасия Губанова - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Фигуристка Анастасия Губанова
Еще до Губановой в грузинской команде появились несколько перспективных спортивных пар. Но мощной силой Анастасия Метелкина и Лука Берулава стали только после того, как взялись за руки. Партнерша из Владимира и московский грузин уже под новым флагом покатавшись с разными партнерами, объединились весной 2023-го. Ученики пермских тренеров Павла Слюсаренко и Егора Закроева в первый же совместный сезон выиграли серебро чемпионата Европы. Затем бронзу, а за месяц до Олимпиады стали чемпионами.
Золото европейского первенства в январе этого года взял и еще один грузинский фигурист - Ника Эгадзе. В отличие от товарищей по сборной, он гражданин своей страны с рождения. В 15-летнем возрасте перебрался в Москву в группу Этери Тутберидзе и долгое время был нестабилен. Но в нынешнем сезоне взял бронзу этапа Гран-при во Франции, а потом выиграл чемпионат Европы.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФигурист Ника Эгадзе
Фигурист Ника Эгадзе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Фигурист Ника Эгадзе
Чего в Грузии долгое время не хватало - так это приличной танцевальной пары. Были, блеснувшие в юниорах Мария Казакова и Георгий Ревия, но прогресс во взрослых танцах по разным причинам не пошел. "Курток сборной у нас еще много", - намекала в интервью Спортсу на грядущие громкие трансферы Гиоргобиани осенью 2022-го. И под грузинский флаг перешли выступавшие на Олимпиаде в Пекине за Россию танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Главные конкуренты - хозяева

Дэвис со Смолкиным и выпало в ритмическом танце торить грузинам дорогу к потенциальным медалям командного турнира Олимпиады. Несмотря на оптимистичные ожидания последних лет, перескочить через несколько ступенек в танцевальной "лестнице" Диане и Глебу не помог даже переход в престижную монреальскую школу. Впрочем, трудно утверждать, что сильнейший грузинский дуэт заслуживал претендовать на большие оценки, нежели те, что высветились после их проката. Катание Дэвис и Смолкина отличается скоростью, но в остальных компонентах, в частности, в сложности связующих шагов, они уступают элитным конкурентам.
© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкДиана Дэвис и Глеб Смолкин
Диана Дэвис и Глеб Смолкин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Главная задача всех грузинских фигуристов в этом командном турнире - не проигрывать итальянцам. А если и проигрывать, то немного - именно с хозяевами Олимпиады, по предварительным подсчетам, им предстоит бороться за бронзу, если, конечно, как все думают, золото и серебро уйдет американцам и японцам. В этом смысле Дэвис и Смолкин справились - стали шестыми, а итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри - пятыми.
Ну а для всех тех, у кого итало-грузинские разборки не в приоритете, ритм-танец командного турнира стал репетицией личной дисциплины, где ожидается сражение за золото между американцами Мэдисон Чок/Эваном Бейтсом и французами Лоранс Фурнье Бодри/Гийомом Сизероном. Предварительный раунд остался за трехкратными чемпионами мира - они опередили олимпийского чемпиона Пекина, вернувшегося в спорт с новой партнершей, на балл с небольшим. Но борьба совершенно не закончена - по той причине, что оценка за компоненты у американцев и французов оказалась практически одинаковой. А это означает, что в глазах судей оба дуэта равнозначны.
© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Короткая программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Короткая программа
Проигранный в танцах на льду балл сборная Грузии компенсировала уже в следующей дисциплине командного турнира. Метелкина и Берулава были ослепительно идеальны в прыжках и на выбросе, но на поддержке партнер угрожающе зашатался. К счастью как для самих фигуристов, так и для грузинской команды судьи придираться к чемпионам Европы не стали, и они опередили без малого на балл итальянскую пару Сара Конти/Никколо Мачии - кстати, экс-чемпионов Европы. Ну а чемпионы мира Рику Миура и Рюити Кихара с лучшим результатом подтянули в топ отставших после танцев японцев.
Многое в будущем итоговом результате сборной Грузии зависело от проката Губановой в третьем виде программы. В голову лезли тревожные воспоминания - короткий прокат Настя в последнее время пару раз срывала. На чемпионате мира-2025 ей вообще не удалось попасть в произвольную программу, из-за чего олимпийскую путевку пришлось "выгрызать" на осеннем квалификационном турнире в Пекине. А на январском чемпионате Европы в Шеффилде Губанова выбиралась с промежуточного 11-го места, дотянувшись в итоге только до пятого. Изобразить нечто подобное в Милане означало практически разрушить надежды грузинской команды на медаль.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕвгений Рукавицын
Евгений Рукавицын - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Евгений Рукавицын
Выступать ученице Евгения Рукавицына было непросто - прямо перед ней итальянка Лара Наки Гутманн впервые в жизни набрала за короткий прокат больше 70 баллов. Даже если Губанова зажимала уши, чтобы не слышать оценки прямой конкурентки, до нее все равно наверняка донеслись оглушительные овации трибун: за своих в Италии болеют от души. Но Настя собралась: пусть и дала повод придраться к качеству исполнения одного из прыжков, глобально не дрогнула. Итальянке уступила, но пока это не криминал.
Так интрига после первого дня олимпийского командника осталась закручена до предела, Да, сборные США и Японии благодаря Алисе Лю и Каори Сакамото, забиравших все золото мировых чемпионатов после отстранения россиянок, ожидаемо вырвались вперед, но грузинский филиал российского фигурного катания отстает от хозяев Олимпиады всего на два балла - а, значит, в борьбе!
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Фигурное катаниеХавьер Фернандес (фигурист)Элене ГедеванишвилиЭтери ТутберидзеДиана ДэвисГлеб СмолкинАвторы РИА Новости СпортЗимние Олимпийские игры 2026
 
