19:11 06.02.2026 (обновлено: 22:55 06.02.2026)
Росздравнадзор проверит работу патолого-анатомической службы Петербурга
© Следственный комитет РФВ Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением
© Следственный комитет РФ
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Росздравнадзор проверит факты возможных нарушений со стороны работников патолого-анатомической службы Санкт-Петербурга, сообщили в ведомстве.
В пятницу пресс-служба Главного следственного управления СК по Петербургу сообщила, что по подозрению в продаже тел на органы задержан заведующий патолого-анатомическим отделением Александровской больницы и учредитель коммерческой организации. Первый фигурант подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки, а второй — в подстрекательстве к превышению полномочий и даче взятки.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверит факты возможных нарушений со стороны работников патолого-анатомической службы Санкт-Петербурга", — говорится в Telegram-канале ведомства.
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Источник рассказал, куда заведующий моргом в Петербурге продавал тела
Вчера, 18:25
 
