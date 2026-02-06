Российские военные освободили Поповку в Сумской области

"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" <...> 5 февраля взят под контроль населенный пункт Поповка", — говорится в сводке.

За неделю ВСУ потеряли в зоне ответственности "Севера" более 1415 человек, танк, две боевые бронированные машины, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре пусковые установки РСЗО HIMARS.