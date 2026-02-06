Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Поповку в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 06.02.2026 (обновлено: 12:43 06.02.2026)
Российские военные освободили Поповку в Сумской области
Российские военные освободили Поповку в Сумской области
РИА Новости
безопасность, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские военные освободили Поповку в Сумской области, сообщило Минобороны.
"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" <...> 5 февраля взят под контроль населенный пункт Поповка", — говорится в сводке.

За неделю ВСУ потеряли в зоне ответственности "Севера" более 1415 человек, танк, две боевые бронированные машины, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре пусковые установки РСЗО HIMARS.
Также российские бойцы уничтожили три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 33 склада.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
