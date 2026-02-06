МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские военные освободили Поповку в Сумской области, сообщило Минобороны.
"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" <...> 5 февраля взят под контроль населенный пункт Поповка", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Поповку в Сумской области
За неделю ВСУ потеряли в зоне ответственности "Севера" более 1415 человек, танк, две боевые бронированные машины, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре пусковые установки РСЗО HIMARS.
Также российские бойцы уничтожили три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 33 склада.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
