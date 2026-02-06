Покушение на генерала Алексеева шокирует цинизмом, заявил Азаров

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева шокирует и говорит о цинизме верхушки киевского режима, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"В составе делегации в Абу-Даби находился (глава офиса Владимира Зеленского Кирилл - ред.) Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), который не отставил себя от руководства ГУР… Он не мог не знать о том, что готовится такой теракт… Он мог бы дать отмашку прекратить или остановить, потому что за противоположным столом сидел непосредственно начальник того человека, на которого совершалось покушение. Можете себе представить, цинизм какой? Я просто шокирован таким вот отношением и таким поведением", - сказал Азаров в эфире телеканала "Россия 24".
Как ранее сообщили в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, покушение на Алексеева демонстрирует тот факт, что Украина готова пойти на постоянные провокации, которые направлены на срыв переговорного процесса.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил проведенную в рамках переговоров в Абу-Даби работу как конструктивную и одновременно очень сложную, пообещал, что она будет продолжена. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждают вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.