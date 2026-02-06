Рейтинг@Mail.ru
Покушение на генерала Алексеева шокирует цинизмом, заявил Азаров - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/pokushenie-2072811794.html
Покушение на генерала Алексеева шокирует цинизмом, заявил Азаров
Покушение на генерала Алексеева шокирует цинизмом, заявил Азаров - РИА Новости, 06.02.2026
Покушение на генерала Алексеева шокирует цинизмом, заявил Азаров
Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева шокирует и говорит о цинизме верхушки киевского режима, считает бывший премьер-министр Украины РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T22:22:00+03:00
2026-02-06T22:22:00+03:00
в мире
россия
украина
абу-даби
николай азаров (политик)
владимир зеленский
сергей лавров
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673476_0:179:3188:1972_1920x0_80_0_0_86917641dd1e180bd4213761787edc23.jpg
https://ria.ru/20260206/alekseev-2072696847.html
https://ria.ru/20260206/pokushenie-2072660016.html
россия
украина
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673476_459:0:3188:2047_1920x0_80_0_0_ed45eba0c651eb4c9e0018f3a60f9347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, абу-даби, николай азаров (политик), владимир зеленский, сергей лавров, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Украина, Абу-Даби, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Следственный комитет России (СК РФ)
Покушение на генерала Алексеева шокирует цинизмом, заявил Азаров

Азаров: покушение на генерала Алексеева шокирует и говорит о цинизме Киева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева шокирует и говорит о цинизме верхушки киевского режима, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"В составе делегации в Абу-Даби находился (глава офиса Владимира Зеленского Кирилл - ред.) Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), который не отставил себя от руководства ГУР… Он не мог не знать о том, что готовится такой теракт… Он мог бы дать отмашку прекратить или остановить, потому что за противоположным столом сидел непосредственно начальник того человека, на которого совершалось покушение. Можете себе представить, цинизм какой? Я просто шокирован таким вот отношением и таким поведением", - сказал Азаров в эфире телеканала "Россия 24".
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Лавров прокомментировал покушение на генерала Алексеева в Москве
Вчера, 14:17
Как ранее сообщили в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, покушение на Алексеева демонстрирует тот факт, что Украина готова пойти на постоянные провокации, которые направлены на срыв переговорного процесса.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил проведенную в рамках переговоров в Абу-Даби работу как конструктивную и одновременно очень сложную, пообещал, что она будет продолжена. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждают вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Кремле прокомментировали покушение на генерал-лейтенанта Алексеева
Вчера, 12:33
 
В миреРоссияУкраинаАбу-ДабиНиколай Азаров (политик)Владимир ЗеленскийСергей ЛавровФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала