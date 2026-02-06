В Ливии прошли похороны сына Каддафи

Непосредственно в церемонии похорон смогли принять участие только родные погибшего и старейшин ливийских племен Каддафа и Варфалла. Власти Бени-Валид пошли на такие меры из соображений безопасности. Сейф аль-Ислам был похоронен на том же кладбище, где и его дед по отцовской линии.