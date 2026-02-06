В Ливии прошли похороны сына Каддафи

БЕНИ-ВАЛИД (Ливия), 6 фев - РИА Новости. Похороны ливийского политика Сейф аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, состоялись в пятницу в городе Бени-Валид к юго-востоку от Триполи, передает корреспондент РИА Новости.
В этот день в Бени-Валиде с раннего утра собрались тысячи ливийцев, пришедших и приехавших проститься с политиком, убитым неизвестными во вторник, 3 февраля.
Непосредственно в церемонии похорон смогли принять участие только родные погибшего и старейшин ливийских племен Каддафа и Варфалла. Власти Бени-Валид пошли на такие меры из соображений безопасности. Сейф аль-Ислам был похоронен на том же кладбище, где и его дед по отцовской линии.
Во вторник вечером источник РИА Новости сообщил, что 53-летний Сейф аль-Ислам Каддафи погиб при нападении на его дом в городе Зинтан на северо-западе страны. Информацию подтвердили его родственники.
Генпрокуратура Ливии после осмотра следователями места убийства заявила, что устанавливает круг подозреваемых в совершении преступления. Базирующийся в Триполи Президентский совет Ливии призвал все политические силы страны дождаться результатов расследования. Сейф аль-Ислам участвовал в политической жизни страны еще во время правления его отца Муаммара Каддафи, убитого в октябре 2011 года. В 2021 году он собирался принять участие в президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.