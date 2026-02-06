Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге вновь объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/pogoda-2072744433.html
В Петербурге вновь объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза
В Петербурге вновь объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза - РИА Новости, 06.02.2026
В Петербурге вновь объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за мороза, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:03:00+03:00
2026-02-06T17:03:00+03:00
общество
санкт-петербург
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598020063_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_928dbd309684cf6cf1d8e0112a323e7f.jpg
https://ria.ru/20260206/anomalii-2072591530.html
https://ria.ru/20260204/kholod-2072142213.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598020063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2fc72844994e03d20fb9c5c52ab186f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, погода
Общество, Санкт-Петербург, Погода
В Петербурге вновь объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза

В Санкт-Петербурге вновь объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПар над Невой из-за мороза в Санкт-Петербурге
Пар над Невой из-за мороза в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Пар над Невой из-за мороза в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за мороза, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
В этом году в городе неоднократно объявляли "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза.
Ребенок катается на снежной горке возле Исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Глава РАН назвал причину погодных аномалий в Москве
Вчера, 03:47
"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга с 21.00 6 февраля до 09.00 7 февраля объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с очень низкой температурой воздуха. Местами ожидается понижение температуры до минус 20 градусов и ниже", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Кроме того, ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие скоплению загрязняющих веществ в воздухе, в связи с чем также действует "желтый" уровень опасности до 21.00 мск в субботу, добавляет пресс-служба.
Власти просят жителей соблюдать особую осторожность, советуют одеваться теплее и избегать обморожений, отмечает пресс-служба.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Эксперт рассказал о штрафах за холод в офисе
4 февраля, 12:15
 
ОбществоСанкт-ПетербургПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала