https://ria.ru/20260206/pogoda-2072744433.html
В Петербурге вновь объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза
В Петербурге вновь объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза - РИА Новости, 06.02.2026
В Петербурге вновь объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за мороза, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:03:00+03:00
2026-02-06T17:03:00+03:00
2026-02-06T17:03:00+03:00
общество
санкт-петербург
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598020063_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_928dbd309684cf6cf1d8e0112a323e7f.jpg
https://ria.ru/20260206/anomalii-2072591530.html
https://ria.ru/20260204/kholod-2072142213.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598020063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2fc72844994e03d20fb9c5c52ab186f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, погода
Общество, Санкт-Петербург, Погода
В Петербурге вновь объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза
В Санкт-Петербурге вновь объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за мороза, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
В этом году в городе неоднократно объявляли "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза.
"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга
с 21.00 6 февраля до 09.00 7 февраля объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с очень низкой температурой воздуха. Местами ожидается понижение температуры до минус 20 градусов и ниже", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Кроме того, ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие скоплению загрязняющих веществ в воздухе, в связи с чем также действует "желтый" уровень опасности до 21.00 мск в субботу, добавляет пресс-служба.
Власти просят жителей соблюдать особую осторожность, советуют одеваться теплее и избегать обморожений, отмечает пресс-служба.