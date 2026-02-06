В Петербурге вновь объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза

В этом году в городе неоднократно объявляли "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза.

Кроме того, ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие скоплению загрязняющих веществ в воздухе, в связи с чем также действует "желтый" уровень опасности до 21.00 мск в субботу, добавляет пресс-служба.