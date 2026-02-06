Рейтинг@Mail.ru
Почти 60 предприятий присоединились к бренду "Сделано в Хабаровском крае" - РИА Новости, 06.02.2026
11:30 06.02.2026
Почти 60 предприятий присоединились к бренду "Сделано в Хабаровском крае"
Почти 60 предприятий присоединились к бренду "Сделано в Хабаровском крае" - РИА Новости, 06.02.2026
Почти 60 предприятий присоединились к бренду "Сделано в Хабаровском крае"
К бренду "Сделано в Хабаровском крае" присоединились 58 предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли региона, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 06.02.2026
Почти 60 предприятий присоединились к бренду "Сделано в Хабаровском крае"

Бренд "Сделано в Хабаровском крае" пополнился 58 предприятиями пищепрома

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. К бренду "Сделано в Хабаровском крае" присоединились 58 предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Это производители колбасных изделий, кофе, молочных продуктов, мяса, полуфабрикатов, шоколадных конфет, варенья, хлебобулочных изделий, куриного яйца, безалкогольных напитков, минеральной воды, макарон, закусок, рыбы и множества других товаров. Список участников регулярно обновляется.
"Сейчас предприятия собирают пакеты документов. Многие готовились к Новому году, пришлось отложить свои заявки на включение в проект", — приводит пресс-служба слова начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого министерства сельского хозяйства и продовольствия Светланы Абдаловой
При этом, как отметила Абдалова, интерес остается прежним. Она выразила уверенность, что в ближайшее время перечень компаний, присоединившихся к бренду, вновь пополнится.
Количество участников проекта "Сделано в Хабаровском крае" достигло 117 организаций из разных отраслей. Участие дает им право на ряд преференций. Среди них — льготный заем под 7,2 % годовых от краевого фонда поддержки малого предпринимательства.
Кроме финансовой поддержки, производители могут получить бесплатную аренду краевой собственности, участвовать в выставках и ярмарках, а также в видеопроектах центра "Мой бизнес".
Также товары этих компаний продаются в специальных магазинах бренда в Хабаровске и Москве и представлены на маркетплейсах. Участники получают от центра "Мой бизнес" всестороннюю поддержку, включая помощь в выходе на международные рынки.
