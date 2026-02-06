https://ria.ru/20260206/orenburg-2072785325.html
"Оренбург" разгромно победил в товарищеском матче
"Оренбург" разгромно победил в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
"Оренбург" разгромно победил в товарищеском матче
Футбольный клуб "Оренбург" одержал разгромную победу над узбекистанским "Бунёдкором" в товарищеском матче на сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
футбол
спорт
хорди томпсон
эмирджан гюрлюк
алешандре жезус
оренбург
бунедкор
российская премьер-лига (рпл)
