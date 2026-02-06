Рейтинг@Mail.ru
"Оренбург" разгромно победил в товарищеском матче
19:38 06.02.2026 (обновлено: 19:56 06.02.2026)
"Оренбург" разгромно победил в товарищеском матче
"Оренбург" разгромно победил в товарищеском матче
Футбольный клуб "Оренбург" одержал разгромную победу над узбекистанским "Бунёдкором" в товарищеском матче на сборах в Турции.
"Оренбург" разгромно победил в товарищеском матче

"Оренбург" разгромил узбекистанский "Бунедкор" в товарищеском матче

© Фото : соцсети ФК "Оренбург"Футболисты "Оренбурга"
Футболисты Оренбурга
© Фото : соцсети ФК "Оренбург"
Футболисты "Оренбурга". Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Футбольный клуб "Оренбург" одержал разгромную победу над узбекистанским "Бунёдкором" в товарищеском матче на сборах в Турции.
Встреча, прошедшая в Белеке в формате трех таймов по 45 минут, завершилась со счетом 5:1 в пользу российского клуба, в составе которого дубль оформил Хорди Томпсон (7-я и 32-я минуты), Эмирджан Гюрлюк (53, пенальти), Алешандре Жезус (97) и Тигран Аванесян (113).
"Оренбург" ушел на зимнюю паузу на предпоследнем, 15-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
В прошедшем чемпионате Узбекистана "Бунёдкор" занял пятое место, набрав 49 очков за 30 туров. Клуб из Ташкента является пятикратным чемпионом страны.
Игрок сборной Армении перешел из "Арсенала" в "Оренбург" на правах аренды
Вчера, 10:52
 
