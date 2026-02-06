Рейтинг@Mail.ru
Журова объяснила, почему многие россияне не попали на Олимпиаду-2026
19:10 06.02.2026 (обновлено: 19:55 06.02.2026)
Журова объяснила, почему многие россияне не попали на Олимпиаду-2026
Журова объяснила, почему многие россияне не попали на Олимпиаду-2026 - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Журова объяснила, почему многие россияне не попали на Олимпиаду-2026
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что расстроена тем, что многие российские спортсмены не... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Спорт, Светлана Журова, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
Спорт, Светлана Журова, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
Журова объяснила, почему многие россияне не попали на Олимпиаду-2026

Журова рассказала о невыполнимых критериях отбора на Олимпиаду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что расстроена тем, что многие российские спортсмены не попали на зимнюю Олимпиаду не только из-за отсутствия нейтрального статуса, но и из-за невыполнимых критериев отбора от международных федераций.
Ранее чемпионка мира 2021 года по фристайлу Анастасия Таталина назвала невыполнимой и жестокой систему отбора на зимние Олимпийские игры 2026 года для российских спортсменов.
"Я думаю, что следующий год и следующий сезон будут немного другими. Есть ощущение, что ситуация и со взрослыми спортсменами тоже будет постепенно улучшаться. Сейчас условия действительно были невыполнимыми, потому что каждая федерация представляла свои критерии. Понятно, что многим на этапах Кубка мира нужно было выигрывать, чтобы попасть на Олимпиаду. Это была очень жесткая ситуация. Многие спортсмены не попали именно по этой причине", - сказала Журова.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
Вчера, 17:45
"Думаю, что сейчас нужно собраться и пережить этот момент. Спортсмены очень эмоционально реагируют здесь и сейчас. Мы особенно остро воспринимаем ситуацию, когда сталкиваемся с несправедливостью. В моменте реакция бывает резкой - как коньки на гвоздь. Журналисты к этому относятся очень трепетно, но со временем человек "переболевает" и возвращается. Иногда со стороны кажется, что у него сложный характер, но поверьте, каждому человеку свойственно эмоционально реагировать. Если обычный человек может это не проговаривать, то спортсмены, как правило, свои эмоции выражают открыто", - отметила Журова.

По ее словам, эта ситуация разбивает ей сердце. "Ты был буквально в полушаге от поездки на Олимпиаду, но факторы, не зависящие от тебя, сыграли против. Конечно, это несправедливость, и она, безусловно, не приносит ничего хорошего для душевного состояния. Поэтому нужно спокойно пережить этот период. Думаю, пройдет время - и снова появится желание заниматься. Завершать карьеру точно не стоит", - добавила Журова.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится 6 февраля. В соревнованиях, которые продлятся до 22 февраля, примут участие 13 российских атлетов.
Олимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Более половины россиян не собираются смотреть Олимпиаду
2 февраля, 18:28
 
