Соцфонд назвал популярные имена для новорожденных в 2025 году

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. София и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных в прошлом году, в топ также вошли Ева, Анна, Александр и Артем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России.

Уточняется, что с 2024 года в топ-5 популярных женских имен для новорожденных вошло имя Варвара, заменив Викторию на пятом месте. Кроме того, на строчку поднялось имя Дмитрий, а имя Марк опустилось на 10-е место по итогам прошлого года.