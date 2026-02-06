Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд назвал популярные имена для новорожденных в 2025 году
00:20 06.02.2026 (обновлено: 05:54 06.02.2026)
Соцфонд назвал популярные имена для новорожденных в 2025 году
Соцфонд назвал популярные имена для новорожденных в 2025 году - РИА Новости, 06.02.2026
Соцфонд назвал популярные имена для новорожденных в 2025 году
София и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных в прошлом году, в топ также вошли Ева, Анна, Александр и Артем, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2026
общество
россия
https://ria.ru/20260131/imya-2071373479.html
россия
2026
Новости
общество, россия
Общество, Россия
Соцфонд назвал популярные имена для новорожденных в 2025 году

РИА Новости: София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных

Новорожденный - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Новорожденный. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. София и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных в прошлом году, в топ также вошли Ева, Анна, Александр и Артем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России.
"Топ-5 имен для новорожденных 2025 года. Девочки: София (3,6%), Ева (3,15%), Анна (3,01%), Мария (2,62%), Варвара (2,62%). Мальчики: Михаил (4,03%), Александр (3,56%), Артём (3,11%), Матвей (2,68%), Тимофей (2,43%)", — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 2024 года в топ-5 популярных женских имен для новорожденных вошло имя Варвара, заменив Викторию на пятом месте. Кроме того, на строчку поднялось имя Дмитрий, а имя Марк опустилось на 10-е место по итогам прошлого года.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Стали известны самые популярные в январе имена для новорожденных
31 января, 04:26
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
