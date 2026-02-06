Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах высказались о мирном соглашении по Украине
15:46 06.02.2026
В Нидерландах высказались о мирном соглашении по Украине
В Нидерландах высказались о мирном соглашении по Украине - РИА Новости, 06.02.2026
В Нидерландах высказались о мирном соглашении по Украине
Глава МИД Нидерландов выразил обеспокоенность неравномерной помощью Украине со стороны союзников и подчеркнул, что скорейшее мирное соглашение отвечает... РИА Новости, 06.02.2026
в мире
украина
нидерланды
россия
евросоюз
мирный план сша по украине
в мире, украина, нидерланды, россия, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Нидерланды, Россия, Евросоюз, Мирный план США по Украине
В Нидерландах высказались о мирном соглашении по Украине

Ван Вил: скорейшее мирное соглашение по Украине отвечает интересам Нидерландов

Амстердам - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Амстердам. Архивное фото
ГААГА, 6 фев - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов выразил обеспокоенность неравномерной помощью Украине со стороны союзников и подчеркнул, что скорейшее мирное соглашение отвечает национальным интересам страны.
"В последнее время Нидерланды были одним из главных доноров Украины. Основную часть помощи предоставляют лишь немногие страны, а многие другие не справляются со своей задачей. Никогда не знаешь, когда закончатся войны. Будем надеяться на скорое заключение мирного соглашения. Это и в наших интересах", - сказал ван Вил в интервью газете Telegraaf.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом.
Нидерландский журналист, политолог и создатель медиаресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк заявил в беседе с РИА Новости, что отсутствие коммуникации стран ЕС с Россией ведет мирные переговоры по Украине в тупик, без диалога не добиться мира.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Нидерланды призвали Украину соответствовать критериям для вступления в ЕС
29 января, 15:32
 
В миреУкраинаНидерландыРоссияЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
