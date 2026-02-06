Генерал Муминджанов рассказал в суде, что ему не хватало денег

ВОРОНЕЖ, 6 фев – РИА Новости. Заместитель командующего ЛенВО генерал Валерий Муминджанов заявил, что оказывал информационное содействие предпринимателю Олегу Требунских, а деньги с него брал, потому что испытывал в них нехватку, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Воронежского гарнизонного суда.

В ходе допроса Муминджанов рассказал, что оказывал информационное содействие Требунских, который исполнял госконтракты с Минобороны на пошив головных уборов и стирки белья. Заключалось это, по его словам, в том, что бизнесмен знал должностных лиц, ответственных по тем или иным вопросам, какие объёмы закупок предполагаются и в какие сроки. Взамен Требунских платил деньги семье Муминджанова.

Судья уточнил, почему Муминджанов не оказывал информационное содействие на бесплатной основе, по-дружески. Генерал ушел от прямого ответа, заметив, что ему не хватало денег, несмотря на денежное довольствие в размере 200 тысяч рублей в месяц, а также иные выплаты в размере до 600 тысяч рублей.

На предыдущем заседании Муминджанов признал, что получил от Требунских 4,75 миллиона рублей с февраля 2019 по ноябрь 2023 года, расценив это как материальную помощь его семье, получение остальной суммы в размере около 15 миллионов рублей, которую бизнесмен также назвал взяткой, генерал отрицает.

Воронежский гарнизонный военный суд в пятницу продлил срок ареста Муминджанову на месяц, до 4 апреля.

По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.