Генерал Муминджанов рассказал в суде, что ему не хватало денег
16:36 06.02.2026 (обновлено: 16:57 06.02.2026)
Генерал Муминджанов рассказал в суде, что ему не хватало денег
происшествия, россия, валерий муминджанов
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 фев – РИА Новости. Заместитель командующего ЛенВО генерал Валерий Муминджанов заявил, что оказывал информационное содействие предпринимателю Олегу Требунских, а деньги с него брал, потому что испытывал в них нехватку, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Воронежского гарнизонного суда.
В ходе допроса Муминджанов рассказал, что оказывал информационное содействие Требунских, который исполнял госконтракты с Минобороны на пошив головных уборов и стирки белья. Заключалось это, по его словам, в том, что бизнесмен знал должностных лиц, ответственных по тем или иным вопросам, какие объёмы закупок предполагаются и в какие сроки. Взамен Требунских платил деньги семье Муминджанова.
Судья уточнил, почему Муминджанов не оказывал информационное содействие на бесплатной основе, по-дружески. Генерал ушел от прямого ответа, заметив, что ему не хватало денег, несмотря на денежное довольствие в размере 200 тысяч рублей в месяц, а также иные выплаты в размере до 600 тысяч рублей.
На предыдущем заседании Муминджанов признал, что получил от Требунских 4,75 миллиона рублей с февраля 2019 по ноябрь 2023 года, расценив это как материальную помощь его семье, получение остальной суммы в размере около 15 миллионов рублей, которую бизнесмен также назвал взяткой, генерал отрицает.
Воронежский гарнизонный военный суд в пятницу продлил срок ареста Муминджанову на месяц, до 4 апреля.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки.
ПроисшествияРоссияВалерий Муминджанов
 
 
