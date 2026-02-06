Рейтинг@Mail.ru
Почти 300 животных из приютов Москвы нашли дом с начала года
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:54 06.02.2026 (обновлено: 14:17 12.02.2026)
Почти 300 животных из приютов Москвы нашли дом с начала года
Почти 300 животных из приютов Москвы нашли дом с начала года - РИА Новости, 12.02.2026
Почти 300 животных из приютов Москвы нашли дом с начала года
Почти 300 животных из приютов Москвы нашли дом с начала 2026 года, среди которых 217 собак и 80 кошек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 12.02.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
домашние питомцы
москва
москва, домашние питомцы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, домашние питомцы
Почти 300 животных из приютов Москвы нашли дом с начала года

С начала года в Москве нашли дом 217 собак и 80 кошек из приютов

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Почти 300 животных из приютов Москвы нашли дом с начала 2026 года, среди которых 217 собак и 80 кошек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В январе 217 собак и 80 кошек из 13 городских приютов обрели дом. Найти его им помогали не только сотрудники и волонтеры приютов, но и новый сервис "Моспитомец", который заработал на портале mos.ru в конце прошлого года", - говорится в сообщении.
Как уточняется на сайте, в 13 городских приютах своих будущих хозяев ждут более 15 тысяч собак и кошек. Все питомцы готовы к переезду в семью: они привиты, чипированы и социализированы. Выбрать домашнее животное или посмотреть адреса приютов можно в сервисе "Моспитомец".
Более 2,7 тысячи питомцев из столичных приютов стали домашними в 2025 году - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Более 2,7 тысячи питомцев из приютов в Москве обрели дом за год
14 января, 09:24
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москва
домашние питомцы
 
 
