Почти 300 животных из приютов Москвы нашли дом с начала года
Почти 300 животных из приютов Москвы нашли дом с начала года - РИА Новости, 12.02.2026
Почти 300 животных из приютов Москвы нашли дом с начала года
Почти 300 животных из приютов Москвы нашли дом с начала 2026 года, среди которых 217 собак и 80 кошек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Почти 300 животных из приютов Москвы нашли дом с начала 2026 года, среди которых 217 собак и 80 кошек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В январе 217 собак и 80 кошек из 13 городских приютов обрели дом. Найти его им помогали не только сотрудники и волонтеры приютов, но и новый сервис "Моспитомец", который заработал на портале mos.ru в конце прошлого года", - говорится в сообщении.
Как уточняется на сайте, в 13 городских приютах своих будущих хозяев ждут более 15 тысяч собак и кошек. Все питомцы готовы к переезду в семью: они привиты, чипированы и социализированы. Выбрать домашнее животное или посмотреть адреса приютов можно в сервисе "Моспитомец".