Почти 300 животных из приютов Москвы нашли дом с начала года

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Почти 300 животных из приютов Москвы нашли дом с начала 2026 года, среди которых 217 собак и 80 кошек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В январе 217 собак и 80 кошек из 13 городских приютов обрели дом. Найти его им помогали не только сотрудники и волонтеры приютов, но и новый сервис "Моспитомец", который заработал на портале mos.ru в конце прошлого года", - говорится в сообщении.