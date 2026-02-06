Рейтинг@Mail.ru
"Интернасьонал" начал переговоры по трансферу Фассона из "Локомотива"
Футбол
 
21:22 06.02.2026
"Интернасьонал" начал переговоры по трансферу Фассона из "Локомотива"
"Интернасьонал" начал переговоры по трансферу Фассона из "Локомотива"
Бразильский футбольный клуб "Интернасьонал" интересуется защитником московского "Локомотива" Лукасом Фассоном, сообщает журналист Лукас Коллар в соцсети Х.
спорт, локомотив (москва), интернасьонал, лукас фассон
Футбол, Спорт, Локомотив (Москва), Интернасьонал, Лукас Фассон
"Интернасьонал" начал переговоры по трансферу Фассона из "Локомотива"

Коллар: "Интернасьонал" интересуется защитником "Локомотива" Фассоном

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛукас Фассон
Лукас Фассон. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Интернасьонал" интересуется защитником московского "Локомотива" Лукасом Фассоном, сообщает журналист Лукас Коллар в соцсети Х.
По информации источника, руководство бразильской команды находится в поиске левоногого защитника и уже вступило в переговоры с московским клубом. Отмечается, что главный тренер "Интернасьонала" Пауло Пессолано уже одобрил кандидатуру игрока.
Фассону 24 года. Он выступает в составе "Локомотива" с июля 2022 года, его контракт рассчитан до конца сезона. В сезоне-2025/26 защитник сыграл за "Локомотив" 20 матчей и отдал две результативные передачи.
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Оренбург (Оренбург) - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Локомотив" обыграл "Урал" в товарищеском матче
5 февраля, 18:38
 
ФутболСпортЛокомотив (Москва)ИнтернасьоналЛукас Фассон
 
