"Интернасьонал" начал переговоры по трансферу Фассона из "Локомотива"

По информации источника, руководство бразильской команды находится в поиске левоногого защитника и уже вступило в переговоры с московским клубом. Отмечается, что главный тренер "Интернасьонала" Пауло Пессолано уже одобрил кандидатуру игрока.

Фассону 24 года. Он выступает в составе "Локомотива" с июля 2022 года, его контракт рассчитан до конца сезона. В сезоне-2025/26 защитник сыграл за "Локомотив" 20 матчей и отдал две результативные передачи.