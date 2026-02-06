https://ria.ru/20260206/lokomotiv-2072803433.html
"Интернасьонал" начал переговоры по трансферу Фассона из "Локомотива"
"Интернасьонал" начал переговоры по трансферу Фассона из "Локомотива"
Бразильский футбольный клуб "Интернасьонал" интересуется защитником московского "Локомотива" Лукасом Фассоном, сообщает журналист Лукас Коллар в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
