Ликсутов отметил удобство нового промпарка из-за транспортной доступности

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В промышленном парке NOMAN, который появится в московском районе Люблино по программе масштабного инвестпроекта, будет обустроен транспортный доступ к основным дорогам города, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что благодаря масштабным инвестпроектам в соответствии с поручением столичного градоначальника Сергея Собянина в городе появляются новые центры развития.

"Один из таких объектов реализуется в Люблине — там ведется строительство современного делового и производственного комплекса площадью более 13,5 тысячи квадратных метров, где разместятся компании легкой, полиграфической и электронной промышленности. Реализация проекта позволит создать 260 новых рабочих мест. Расположение объекта обеспечивает прямую связь с ключевыми магистралями города: Волгоградским проспектом, Юго-Восточной и Северо-Восточной хордами, Московским скоростным диаметром и МКАД", — приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы слова Ликсутова.

Так, в нескольких минутах езды от промпарка находится станция метрополитена "Люблино". Благодаря подобному расположению резиденты могут оперативно решать задачи по логистике как на территории самой столицы, так и в прилегающих регионах.

Чтобы в городе мог развиваться индустриальный сектор, столица дает предпринимателям возможность возведения производственных масштабных инвестпроектов на льготных условиях.

По словам министра столичного правительства, главы столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, подобное сотрудничество помогает обеим сторонам: у компаний есть возможность локализовать производство в Москве на выходных условиях, а город получает новые рабочие места и продукцию.

С 2022 года для развития промышленного сектора город предоставляет бизнесу возможность строительства производственных МаИП на льготных условиях.

Промпарк NOMAN станет первым за долгий период для района Люблино, отмечают в пресс-службе ДИПП. Так, в проекте появятся разнообразные планировочные решения и офисные пространства с учетом потребностей потенциальных резидентов. Так, реализовано свыше 80% площадей производственной части.

При помощи масштабных инвестпроектов у компаний есть возможность на льготных условиях совершенствовать производственные, социальные и коммерческие объекты, при этом у них есть обязательства по созданию новых рабочих мест.