Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Кассис отверг клевету о неучастии в пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/lavrov-2072703819.html
Лавров: Кассис отверг клевету о неучастии в пресс-конференции в Москве
Лавров: Кассис отверг клевету о неучастии в пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 06.02.2026
Лавров: Кассис отверг клевету о неучастии в пресс-конференции в Москве
Начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации, действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис отверг ложные заявления СМИ о том,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:41:00+03:00
2026-02-06T14:41:00+03:00
в мире
москва
вена
сергей лавров
феридун синирлиоглу
россия
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg
https://ria.ru/20260206/lavrov-2072698902.html
https://ria.ru/20260206/alekseev-2072696847.html
москва
вена
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f744ab008115df56390c8f0cf5927531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, вена, сергей лавров, феридун синирлиоглу, россия, обсе
В мире, Москва, Вена, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, Россия, ОБСЕ
Лавров: Кассис отверг клевету о неучастии в пресс-конференции в Москве

Лавров: Кассис отверг клевету в СМИ о неучастии в пресс-конференции в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации, действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис отверг ложные заявления СМИ о том, что российская сторона якобы потребовала от него не участвовать в пресс-конференции после переговоров в Москве, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам встречи с Кассисом и генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу российский министр отметил, что они решили провести свой разговор со СМИ по возвращении из Москвы в Вену.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Лавров назвал условие, при котором Россия поддержит экономику в ОБСЕ
Вчера, 14:24
"Позавчера в швейцарской прессе были какие-то статьи, где утверждалось со ссылкой на анонимные источники, что это Россия сказала им не участвовать в пресс-конференции в Москве и ехать в Вену с этой целью, но господин Кассис гневно отверг эти лживые обвинения", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что российская сторона всегда хочет обеспечить комфорт гостям, и если те предпочитают общаться с журналистами в Вене, это их выбор.
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны России Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Лавров прокомментировал покушение на генерала Алексеева в Москве
Вчера, 14:17
 
В миреМоскваВенаСергей ЛавровФеридун СинирлиоглуРоссияОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала