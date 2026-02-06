Лавров: Кассис отверг клевету о неучастии в пресс-конференции в Москве

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации, действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис отверг ложные заявления СМИ о том, что российская сторона якобы потребовала от него не участвовать в пресс-конференции после переговоров в Москве, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.