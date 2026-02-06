Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали брать меньше кредитов, но суммы их больше - РИА Новости, 06.02.2026
01:35 06.02.2026
Россияне стали брать меньше кредитов, но суммы их больше
Россияне стали брать меньше кредитов, но суммы их больше - РИА Новости, 06.02.2026
Россияне стали брать меньше кредитов, но суммы их больше
Количество россиян с кредитами на руках по итогам четвертого квартала 2025 года снизилось до 46,93 миллиона человек, при этом средняя сумма задолженности... РИА Новости, 06.02.2026
Объединенное кредитное бюро (ОКБ)
Россияне стали брать меньше кредитов, но суммы их больше

РИА Новости: россияне стали брать меньше кредитов, но суммы их больше

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Количество россиян с кредитами на руках по итогам четвертого квартала 2025 года снизилось до 46,93 миллиона человек, при этом средняя сумма задолженности достигла рекордных 1,16 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Согласно данным ОКБ, в четвертом квартале численность россиян с кредитами на руках снизилась на 1,6 миллиона и составила 46,93 миллиона человек. Это минимальный показатель с конца 2023 года.
В то же время средняя сумма задолженности по всем действующим кредитам на одного активного клиента выросла, достигнув максимальных с 2023 года 1,16 миллиона рублей.
При этом в четвертом квартале прошлого года на одного активного клиента банков приходилось 2,21 кредита - это минимум с 2023 года.
Вывеска о быстрых займах - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Юрист предупредил, кому будет сложнее получить кредит до зарплаты
27 января, 02:17
 
