Поверенный рассказал о консультациях с Турцией по банковским проблемам

АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Россия и Турция готовят новый раунд двусторонних консультаций для урегулирования проблемы с банковскими платежами, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.

Ранее в посольстве России в Турции РИА Новости заявили, что западные неизбирательные санкции осложняют банковские расчеты между двумя странами, и Москва с Анкарой находятся в постоянном контакте для поиска решений. Как сообщил источник из органов власти Турции, государственные банки страны пока не получили указаний от турецкого центрального банка по урегулированию проблем с расчетами с Россией, при этом платежи в рамках государственных проектов продолжаются.