Поверенный рассказал о консультациях с Турцией по банковским проблемам
Поверенный рассказал о консультациях с Турцией по банковским проблемам - РИА Новости, 06.02.2026
Поверенный рассказал о консультациях с Турцией по банковским проблемам
Россия и Турция готовят новый раунд двусторонних консультаций для урегулирования проблемы с банковскими платежами, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.
Поверенный рассказал о консультациях с Турцией по банковским проблемам
Алексей Иванов: РФ и Турция готовят консультации по банковским проблемам
АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Россия и Турция готовят новый раунд двусторонних консультаций для урегулирования проблемы с банковскими платежами, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.
Ранее в посольстве России в Турции РИА Новости заявили, что западные неизбирательные санкции осложняют банковские расчеты между двумя странами, и Москва с Анкарой находятся в постоянном контакте для поиска решений. Как сообщил источник из органов власти Турции, государственные банки страны пока не получили указаний от турецкого центрального банка по урегулированию проблем с расчетами с Россией, при этом платежи в рамках государственных проектов продолжаются.
"Данная тема постоянно находится на повестке дня. Готовится новый раунд двусторонних консультаций по этому вопросу", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.
В РФ
неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.