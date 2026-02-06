В женских консультациях Хабаровска начали работу специалисты по соцвопросам

ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. В женских консультациях Хабаровска начали свою работу специалисты по социальным вопросам, к ним могут обратиться будущие мамы, работа ведется по национальному проекту "Семья", сообщает правительство Хабаровского края.

"В пилотном режиме в женских консультациях Хабаровска начали свою работу специалисты по социальным вопросам, к которым могут обратиться со своими проблемами будущие мамы... Помощь для семей с детьми является важной задачей президентского нацпроекта "Семья", - сообщает региональное правительство на официальном сайте.

Основными проблемами, с которыми обращаются в учреждение беременные женщины, в том числе кризисными, являются материальные трудности, отсутствие жилья, уточняет краевое правительство.

По данным заместителя министра социальной защиты края - начальника управления опеки и попечительства Дарины Лебедевой, специалисты по соцвопросам пока работают в четырех учреждениях - в женских консультациях №1, №2, №3 и №4.

"Женщин интересуют прежде всего меры социальной поддержки, как для беременных, так и для молодых мам. Очень много вопросов задают по проекту "молочная кухня", именно поэтому сейчас разработан алгоритм по приему специалистами заявлений на эту выплату. Далее это заявление передается непосредственно в Центр социальной поддержки населения на рассмотрение, после чего принимается решение в отношении этой мамы", - приводятся в сообщении слова Лебедевой.