В женских консультациях Хабаровска начали работу специалисты по соцвопросам

ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. В женских консультациях Хабаровска начали свою работу специалисты по социальным вопросам, к ним могут обратиться будущие мамы, работа ведется по национальному проекту "Семья", сообщает правительство Хабаровского края.
"В пилотном режиме в женских консультациях Хабаровска начали свою работу специалисты по социальным вопросам, к которым могут обратиться со своими проблемами будущие мамы... Помощь для семей с детьми является важной задачей президентского нацпроекта "Семья", - сообщает региональное правительство на официальном сайте.
Основными проблемами, с которыми обращаются в учреждение беременные женщины, в том числе кризисными, являются материальные трудности, отсутствие жилья, уточняет краевое правительство.
По данным заместителя министра социальной защиты края - начальника управления опеки и попечительства Дарины Лебедевой, специалисты по соцвопросам пока работают в четырех учреждениях - в женских консультациях №1, №2, №3 и №4.
"Женщин интересуют прежде всего меры социальной поддержки, как для беременных, так и для молодых мам. Очень много вопросов задают по проекту "молочная кухня", именно поэтому сейчас разработан алгоритм по приему специалистами заявлений на эту выплату. Далее это заявление передается непосредственно в Центр социальной поддержки населения на рассмотрение, после чего принимается решение в отношении этой мамы", - приводятся в сообщении слова Лебедевой.
По ее словам, даже если специалист не сможет ответить на вопрос "здесь и сейчас", он обязательно запишет номер, уточнит ответ и перезвонит. Лебедева отмечает, что министерством социальной защиты края заключены соглашения о сотрудничестве с 10 женскими консультациями Хабаровска, а также с перинатальным центром и Хабаровской районной больницей, уточнила она. В дальнейшем такие консультационные пункты появятся во всех районах Хабаровского края, чтобы будущие матери смогли узнать о мерах социальной поддержки, не выходя из женской консультации.
