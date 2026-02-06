Посол высказался о ситуации вокруг Гренландии

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Говорить о последствиях ситуации вокруг Гренландии для безопасности России пока рано, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Для предметного анализа возможных военно-политических последствий для России следует дождаться прояснения ситуации вокруг Гренландии", - сказал посол.
Глава дипмиссии напомнил, что США в рамках действующего с Данией соглашения об обороне Гренландии 1951 года имеют возможности для осуществления на острове необходимых мероприятий по обеспечению своей национальной безопасности.
"В частности, ведется модернизация военно-космической базы США "Питуффик", которая является важным элементом системы раннего оповещения о ракетном нападении с арктического направления", - сказал Барбин.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
