Рейтинг@Mail.ru
Посол высказался о ситуации вокруг Гренландии - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 06.02.2026 (обновлено: 08:54 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/grenlandiya-2072603063.html
Посол высказался о ситуации вокруг Гренландии
Посол высказался о ситуации вокруг Гренландии - РИА Новости, 06.02.2026
Посол высказался о ситуации вокруг Гренландии
Говорить о последствиях ситуации вокруг Гренландии для безопасности России пока рано, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T08:33:00+03:00
2026-02-06T08:54:00+03:00
в мире
гренландия
россия
сша
владимир барбин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070270878_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed4e875fddc8fee0b6d9ec4f6f23e336.jpg
https://ria.ru/20260205/tramp-2072554660.html
https://ria.ru/20260203/grenlandiya-2071857059.html
гренландия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070270878_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4af6d55c980279c51a270148f72ce590.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, россия, сша, владимир барбин, дональд трамп
В мире, Гренландия, Россия, США, Владимир Барбин, Дональд Трамп
Посол высказался о ситуации вокруг Гренландии

Посол Барбин: говорить о последствиях ситуации вокруг Гренландии для РФ еще рано

© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Говорить о последствиях ситуации вокруг Гренландии для безопасности России пока рано, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Для предметного анализа возможных военно-политических последствий для России следует дождаться прояснения ситуации вокруг Гренландии", - сказал посол.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ узнали, когда Трамп задумался о контроле над Гренландией
Вчера, 19:33
Глава дипмиссии напомнил, что США в рамках действующего с Данией соглашения об обороне Гренландии 1951 года имеют возможности для осуществления на острове необходимых мероприятий по обеспечению своей национальной безопасности.
"В частности, ведется модернизация военно-космической базы США "Питуффик", которая является важным элементом системы раннего оповещения о ракетном нападении с арктического направления", - сказал Барбин.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
МИД назвал причину кризиса вокруг Гренландии
3 февраля, 09:20
 
В миреГренландияРоссияСШАВладимир БарбинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала