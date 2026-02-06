Рейтинг@Mail.ru
Требование Генпрокуратуры к "Сирена-Трэвел" не повлияет на работу Leonardo - РИА Новости, 06.02.2026
23:05 06.02.2026 (обновлено: 23:21 06.02.2026)
Требование Генпрокуратуры к "Сирена-Трэвел" не повлияет на работу Leonardo
Требование Генпрокуратуры к "Сирена-Трэвел" не повлияет на работу Leonardo
технологии, россия, генеральная прокуратура рф, ростех, происшествия
Технологии, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Ростех, Происшествия
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Требование Генпрокуратуры России обратить в доход государства имущество собственников "Сирена-Трэвел" не повлияет на работу системы бронирования Leonardo, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".
"Иск затрагивает частное юридическое лицо, которое не входит в состав госкорпорации. На работе системы это никак не сказывается", — сказали в "Ростехе".
Ранее стало известно, что Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников компании "Сирена-Трэвел", разработчика системы бронирования билетов Leonardo. Согласно данным, предварительное слушание по иску назначено на 18 февраля.
Генпрокуратура потребовала передать России имущество разработчика Leonardo
ТехнологииРоссияГенеральная прокуратура РФРостехПроисшествия
 
 
