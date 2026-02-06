В Орловской области обломки ракет повредили газопровод низкого давления

ТУЛА, 6 фев — РИА Новости. Из-за обломков двух ракет, сбитых над Орловской областью, незначительно пострадал газопровод низкого давления, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Ночью на территории Орловской области были уничтожены две вражеские ракеты <…> Незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления", — написал он в Telegram-канале.
Сейчас коммунальные службы уже восстановили газоснабжение, добавил Клычков.
По его словам, обломки повредили остекление в нескольких частных домах. Там никто не пострадал.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать объекты гражданской инфраструктуры в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов и ракет. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
