В Орловской области обломки ракет повредили газопровод низкого давления

ТУЛА, 6 фев — РИА Новости. Из-за обломков двух ракет, сбитых над Орловской областью, незначительно пострадал газопровод низкого давления, сообщил губернатор Андрей Клычков.

Сейчас коммунальные службы уже восстановили газоснабжение, добавил Клычков.

По его словам, обломки повредили остекление в нескольких частных домах. Там никто не пострадал.