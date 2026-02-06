Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области обломки ракет повредили газопровод низкого давления
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 06.02.2026 (обновлено: 09:50 06.02.2026)
В Орловской области обломки ракет повредили газопровод низкого давления
В Орловской области обломки ракет повредили газопровод низкого давления - РИА Новости, 06.02.2026
В Орловской области обломки ракет повредили газопровод низкого давления
Из-за обломков двух ракет, сбитых над Орловской областью, незначительно пострадал газопровод низкого давления, сообщил губернатор Андрей Клычков.
происшествия
орловская область
андрей клычков
специальная военная операция на украине
орловская область
происшествия, орловская область, андрей клычков
Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков, Специальная военная операция на Украине
В Орловской области обломки ракет повредили газопровод низкого давления

Над Орловской областью ночью сбили две ракеты, пострадал газопровод

© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"Газопровод
Газопровод
© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"
Газопровод. Архивное фото
ТУЛА, 6 фев — РИА Новости. Из-за обломков двух ракет, сбитых над Орловской областью, незначительно пострадал газопровод низкого давления, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Ночью на территории Орловской области были уничтожены две вражеские ракеты <…> Незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления", — написал он в Telegram-канале.
Сейчас коммунальные службы уже восстановили газоснабжение, добавил Клычков.
По его словам, обломки повредили остекление в нескольких частных домах. Там никто не пострадал.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать объекты гражданской инфраструктуры в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов и ракет. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Происшествия Орловская область Андрей Клычков
 
 
