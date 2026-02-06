Рейтинг@Mail.ru
Слушание по делу блогера Гасанова пройдет 13 февраля
19:49 06.02.2026
Слушание по делу блогера Гасанова пройдет 13 февраля
Суд в Москве 13 февраля проведет предварительное слушание по уголовному делу блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании денег
Новости
Слушание по делу блогера Гасанова пройдет 13 февраля

Московский суд проведет слушание по делу блогера Гусейна Гасанова 13 февраля

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Суд в Москве 13 февраля проведет предварительное слушание по уголовному делу блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании денег, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Предварительное слушание назначено на 13 февраля 2026 года в 15.00", - указано в материалах.
Гасанов заочно арестован и объявлен в розыск.
По данным следствия, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей, после чего легализовал деньги "путем проведения финансовых операций и заключения сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 миллионов рублей", сообщали в столичной прокуратуре.
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Блогер Гасанов, обвиняемый в отмывании денег, выехал из России в феврале
15 мая 2025, 05:30
 
ШоубизГусейн Гасанов
 
 
