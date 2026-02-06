https://ria.ru/20260206/gasanov-2072786195.html
Слушание по делу блогера Гасанова пройдет 13 февраля
Слушание по делу блогера Гасанова пройдет 13 февраля - РИА Новости, 06.02.2026
Слушание по делу блогера Гасанова пройдет 13 февраля
Суд в Москве 13 февраля проведет предварительное слушание по уголовному делу блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании денег, следует из судебных... РИА Новости, 06.02.2026
Слушание по делу блогера Гасанова пройдет 13 февраля
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Суд в Москве 13 февраля проведет предварительное слушание по уголовному делу блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании денег, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Предварительное слушание назначено на 13 февраля 2026 года в 15.00", - указано в материалах.
Гасанов
заочно арестован и объявлен в розыск.
По данным следствия, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей, после чего легализовал деньги "путем проведения финансовых операций и заключения сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 миллионов рублей", сообщали в столичной прокуратуре.