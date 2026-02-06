Рейтинг@Mail.ru
Во Франции шестеро пострадали от взрыва гранаты в салоне красоты
21:27 06.02.2026
Во Франции шестеро пострадали от взрыва гранаты в салоне красоты
Во Франции шестеро пострадали от взрыва гранаты в салоне красоты
Шесть человек пострадали в результате взрыва гранаты в салоне красоты в городе Гренобле на юго-востоке Франции, сообщает в пятницу радиостанция ici. РИА Новости, 06.02.2026
Во Франции шестеро пострадали от взрыва гранаты в салоне красоты

Ici: во Франции шестеро пострадали от взрыва гранаты в салоне красоты

© РИА Новости / Владимир Песня
Сотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате взрыва гранаты в салоне красоты в городе Гренобле на юго-востоке Франции, сообщает в пятницу радиостанция ici.
"В результате взрыва гранаты в салоне красоты в центре Гренобля (департамент Изер) пострадали шесть человек", – говорится в сообщении.
Гранату в салон красоты бросил мужчина, пришедший туда в компании сообщника. Бросив гранату, злоумышленники скрылись с места преступления. Взрыв разбил витрину, осколки которой и стали причиной ранений шести человек. Один из пострадавших – 5-летний ребенок. Пострадавшим была оказана первая помощь, сообщает ici.
Полиция Гренобля начала расследование инцидента. В ходе расследования правоохранители планируют просмотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность преступников, уточняется в материале.
Взрывное устройство, приведенное в действие преступниками, предназначалось не для убийства людей, а для запугивания. В самодельной гранате не было ни значительного заряда, ни большого количества металлических поражающих компонентов, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на прокурора Гренобля Этьена Манто.
Заголовок открываемого материала