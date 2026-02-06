Во Франции шестеро пострадали от взрыва гранаты в салоне красоты

ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате взрыва гранаты в салоне красоты в городе Гренобле на юго-востоке Франции, сообщает в пятницу радиостанция ici

"В результате взрыва гранаты в салоне красоты в центре Гренобля (департамент Изер) пострадали шесть человек", – говорится в сообщении.

Гранату в салон красоты бросил мужчина, пришедший туда в компании сообщника. Бросив гранату, злоумышленники скрылись с места преступления. Взрыв разбил витрину, осколки которой и стали причиной ранений шести человек. Один из пострадавших – 5-летний ребенок. Пострадавшим была оказана первая помощь, сообщает ici.

Полиция Гренобля начала расследование инцидента. В ходе расследования правоохранители планируют просмотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность преступников, уточняется в материале.