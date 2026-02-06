https://ria.ru/20260206/frantsiya-2072804819.html
Во Франции шестеро пострадали от взрыва гранаты в салоне красоты
Во Франции шестеро пострадали от взрыва гранаты в салоне красоты
Во Франции шестеро пострадали от взрыва гранаты в салоне красоты
Шесть человек пострадали в результате взрыва гранаты в салоне красоты в городе Гренобле на юго-востоке Франции, сообщает в пятницу радиостанция ici. РИА Новости, 06.02.2026
Во Франции шестеро пострадали от взрыва гранаты в салоне красоты
ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости.
Шесть человек пострадали в результате взрыва гранаты в салоне красоты в городе Гренобле на юго-востоке Франции, сообщает в пятницу радиостанция ici
"В результате взрыва гранаты в салоне красоты в центре Гренобля
(департамент Изер) пострадали шесть человек", – говорится в сообщении.
Гранату в салон красоты бросил мужчина, пришедший туда в компании сообщника. Бросив гранату, злоумышленники скрылись с места преступления. Взрыв разбил витрину, осколки которой и стали причиной ранений шести человек. Один из пострадавших – 5-летний ребенок. Пострадавшим была оказана первая помощь, сообщает ici.
Полиция Гренобля начала расследование инцидента. В ходе расследования правоохранители планируют просмотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность преступников, уточняется в материале.
Взрывное устройство, приведенное в действие преступниками, предназначалось не для убийства людей, а для запугивания. В самодельной гранате не было ни значительного заряда, ни большого количества металлических поражающих компонентов, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на прокурора Гренобля Этьена Манто.