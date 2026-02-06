Рейтинг@Mail.ru
МИД Франции выступил за продолжение диалога по стратегическим вооружениям - РИА Новости, 06.02.2026
15:52 06.02.2026
МИД Франции выступил за продолжение диалога по стратегическим вооружениям
МИД Франции выступил за продолжение диалога по стратегическим вооружениям - РИА Новости, 06.02.2026
МИД Франции выступил за продолжение диалога по стратегическим вооружениям
Париж выступает за углубление международного сотрудничества по вопросам стратегических вооружений на фоне истечения срока действия российско-американского... РИА Новости, 06.02.2026
в мире
россия
сша
франция
владимир путин
оон
договор снв-3
россия
сша
франция
в мире, россия, сша, франция, владимир путин, оон, договор снв-3
В мире, Россия, США, Франция, Владимир Путин, ООН, Договор СНВ-3
МИД Франции выступил за продолжение диалога по стратегическим вооружениям

Париж выступает за продолжение диалога по стратегическим вооружениям

Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Париж выступает за углубление международного сотрудничества по вопросам стратегических вооружений на фоне истечения срока действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях, сообщил в пятницу МИД Франции.
"Франция вновь заявляет о своей поддержке контроля над стратегическими вооружениями между государствами, обладающими крупнейшими ядерными арсеналами… Франция по-прежнему привержена, в частности, в рамках Группы пяти (группы постоянных членов Совета Безопасности ООНРоссия, Китай, США, Франция, Великобритания – ред.), углублению диалога по вопросам снижения рисков и доктрин с целью укрепления нашей коллективной безопасности", – говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.
Россия и Франция ведут контакты на рабочем уровне, заявил Песков
4 февраля, 13:15
Россия и Франция ведут контакты на рабочем уровне, заявил Песков
4 февраля, 13:15
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Ранее в СМИ появились сообщения, что РФ и США предварительно договорились о возможности придерживаться ограничений еще полгода. Президент США Дональд Трамп в свою очередь предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).
Медведев прокомментировал заявление США о ДСНВ
Вчера, 14:51
Медведев прокомментировал заявление США о ДСНВ
Вчера, 14:51
 
В миреРоссияСШАФранцияВладимир ПутинООНДоговор СНВ-3
 
 
