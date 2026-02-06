Рейтинг@Mail.ru
Стартовал первый этап VI Международной олимпиады по финансовой безопасности - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/finbezopasnost-2072714261.html
Стартовал первый этап VI Международной олимпиады по финансовой безопасности
Стартовал первый этап VI Международной олимпиады по финансовой безопасности - РИА Новости, 06.02.2026
Стартовал первый этап VI Международной олимпиады по финансовой безопасности
Более 2 тысяч человек зарегистрировались для участия в VI Международной олимпиаде по финансовой безопасности, первый, пригласительный этап которой стартовал на... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:19:00+03:00
2026-02-06T15:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934014987_0:124:3067:1849_1920x0_80_0_0_a1d49ca4f8db54902f187a8eb3e2a91a.jpg
https://ria.ru/20260130/psb-2071231845.html
https://ria.ru/20260130/goz-2071310422.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934014987_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_c6bfe78f63a923d27fb7cae5f35e8c6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стартовал первый этап VI Международной олимпиады по финансовой безопасности

Более 2 тысяч человек зарегистрировались на олимпиаду по финбезопасности

© iStock.com / Atstock ProductionsРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© iStock.com / Atstock Productions
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч человек зарегистрировались для участия в VI Международной олимпиаде по финансовой безопасности, первый, пригласительный этап которой стартовал на образовательной платформе "Содружество", сообщает ПСБ, выступивший соорганизатором состязания.
Пригласительный этап открыт для широкой аудитории — школьников, студентов, преподавателей, родителей и экспертов. Он позволяет участникам проверить свои знания на тестовых заданиях прошлых лет, познакомиться с форматом олимпиады и попробовать себя в разных направлениях: экономика, юриспруденция, финансовая и информационная безопасность, международные отношения, говорится в сообщении.
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ПСБ продолжит поддержку Белгородской области
30 января, 14:05
Принять участие в пригласительном этапе можно до 10 марта 2026 года, зарегистрировавшись на платформе "Содружество". Из числа уже зарегистрировавшихся около 1500 человек приступили к выполнению заданий и около 600 уже завершили прохождение этапа. После завершения первого этапа школьники 8–10 классов и студенты смогут зарегистрироваться на отборочный этап олимпиады.
"Пригласительный этап - это первый шаг для всех участников, желающих проверить свои силы в одном из ключевых международных интеллектуальных соревнований. Участвуя в олимпиаде по финансовой безопасности, школьники и студенты со всего мира демонстрируют свои знания и навыки в этой сфере, открывают двери в международное профессиональное сообщество. Победители получают дополнительные баллы при поступлении в вузы, а также возможность пройти стажировки в ведущих российских организациях", — приводятся в сообщении слова директора Центра по цифровым образовательным платформам ПСБ Максима Лобанова.
Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится ежегодно с 2021 года по поручению президента России при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети". Олимпиада объединяет школьников, студентов и молодых специалистов из разных стран и направлена на развитие компетенций в сфере противодействия современным финансовым угрозам. В 2025 году олимпиада объединила более 70 тысяч участников из десятков стран, а финал в Красноярске собрал 600 школьников и студентов из 40 государств. Все этапы состязания проходят на платформе "Содружество", созданной ПСБ совместно с Росфинмониторингом, Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, Физическим институтом имени П.Н. Лебедева РАН и РУДН имени Патриса Лумумбы.
Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Петр Фрадков предложил усилить стимулы снижения себестоимости продукции ГОЗ
30 января, 17:43
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала