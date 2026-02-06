Стартовал первый этап VI Международной олимпиады по финансовой безопасности

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч человек зарегистрировались для участия в VI Международной олимпиаде по финансовой безопасности, первый, пригласительный этап которой стартовал на образовательной платформе "Содружество", сообщает ПСБ, выступивший соорганизатором состязания.
Пригласительный этап открыт для широкой аудитории — школьников, студентов, преподавателей, родителей и экспертов. Он позволяет участникам проверить свои знания на тестовых заданиях прошлых лет, познакомиться с форматом олимпиады и попробовать себя в разных направлениях: экономика, юриспруденция, финансовая и информационная безопасность, международные отношения, говорится в сообщении.
Принять участие в пригласительном этапе можно до 10 марта 2026 года, зарегистрировавшись на платформе "Содружество". Из числа уже зарегистрировавшихся около 1500 человек приступили к выполнению заданий и около 600 уже завершили прохождение этапа. После завершения первого этапа школьники 8–10 классов и студенты смогут зарегистрироваться на отборочный этап олимпиады.
"Пригласительный этап - это первый шаг для всех участников, желающих проверить свои силы в одном из ключевых международных интеллектуальных соревнований. Участвуя в олимпиаде по финансовой безопасности, школьники и студенты со всего мира демонстрируют свои знания и навыки в этой сфере, открывают двери в международное профессиональное сообщество. Победители получают дополнительные баллы при поступлении в вузы, а также возможность пройти стажировки в ведущих российских организациях", — приводятся в сообщении слова директора Центра по цифровым образовательным платформам ПСБ Максима Лобанова.
Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится ежегодно с 2021 года по поручению президента России при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети". Олимпиада объединяет школьников, студентов и молодых специалистов из разных стран и направлена на развитие компетенций в сфере противодействия современным финансовым угрозам. В 2025 году олимпиада объединила более 70 тысяч участников из десятков стран, а финал в Красноярске собрал 600 школьников и студентов из 40 государств. Все этапы состязания проходят на платформе "Содружество", созданной ПСБ совместно с Росфинмониторингом, Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, Физическим институтом имени П.Н. Лебедева РАН и РУДН имени Патриса Лумумбы.