Стартовал первый этап VI Международной олимпиады по финансовой безопасности

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч человек зарегистрировались для участия в VI Международной олимпиаде по финансовой безопасности, первый, пригласительный этап которой стартовал на образовательной платформе "Содружество", сообщает ПСБ, выступивший соорганизатором состязания.

Пригласительный этап открыт для широкой аудитории — школьников, студентов, преподавателей, родителей и экспертов. Он позволяет участникам проверить свои знания на тестовых заданиях прошлых лет, познакомиться с форматом олимпиады и попробовать себя в разных направлениях: экономика, юриспруденция, финансовая и информационная безопасность, международные отношения, говорится в сообщении.

Принять участие в пригласительном этапе можно до 10 марта 2026 года, зарегистрировавшись на платформе "Содружество". Из числа уже зарегистрировавшихся около 1500 человек приступили к выполнению заданий и около 600 уже завершили прохождение этапа. После завершения первого этапа школьники 8–10 классов и студенты смогут зарегистрироваться на отборочный этап олимпиады.

"Пригласительный этап - это первый шаг для всех участников, желающих проверить свои силы в одном из ключевых международных интеллектуальных соревнований. Участвуя в олимпиаде по финансовой безопасности, школьники и студенты со всего мира демонстрируют свои знания и навыки в этой сфере, открывают двери в международное профессиональное сообщество. Победители получают дополнительные баллы при поступлении в вузы, а также возможность пройти стажировки в ведущих российских организациях", — приводятся в сообщении слова директора Центра по цифровым образовательным платформам ПСБ Максима Лобанова.