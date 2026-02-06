Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 06.02.2026
23:08 06.02.2026
В Запорожской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение обесточенных из-за аварии округов Запорожской области восстановлено, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Новости
происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
Заснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Электроснабжение обесточенных из-за аварии округов Запорожской области восстановлено, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее сообщалось, что Запорожская область частично обесточена, специалисты работают над устранением аварии. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам.
"Аварийная ситуация на сетях электроснабжения устранена. Электроснабжение восстановлено. Благодарю энергетиков за работу, а жителей, которых затронули отключения, - за терпение", - написал Балицкий в Telegram-канале.
