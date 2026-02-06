https://ria.ru/20260206/baku-2072626910.html
У стрелявшего в лицее в Баку школьника был конфликт с учителями
У стрелявшего в преподавателя в школе в Баку десятиклассника был конфликт с учителями, рассказал РИА Новости его одноклассник. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:52:00+03:00
Новости
происшествия, баку, азербайджан
Происшествия, Баку, Азербайджан
