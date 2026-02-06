Рейтинг@Mail.ru
У стрелявшего в лицее в Баку школьника был конфликт с учителями - РИА Новости, 06.02.2026
10:52 06.02.2026
У стрелявшего в лицее в Баку школьника был конфликт с учителями
У стрелявшего в лицее в Баку школьника был конфликт с учителями - РИА Новости, 06.02.2026
У стрелявшего в лицее в Баку школьника был конфликт с учителями
У стрелявшего в преподавателя в школе в Баку десятиклассника был конфликт с учителями, рассказал РИА Новости его одноклассник. РИА Новости, 06.02.2026
У стрелявшего в лицее в Баку школьника был конфликт с учителями

У стрелявшего в учительницу в лицее в Баку школьника был конфликт с учителями

© Фото : РИА НовостиЛицей İdrak в Баку, Азербайджан
Лицей İdrak в Баку, Азербайджан - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : РИА Новости
Лицей İdrak в Баку, Азербайджан
БАКУ, 6 фев – РИА Новости. У стрелявшего в преподавателя в школе в Баку десятиклассника был конфликт с учителями, рассказал РИА Новости его одноклассник.
"Он был послушный и умный. Никаких психических проблем у него не было. У него был конфликт с учителями лицея", - сказал одноклассник стрелявшего.
Ранее в МВД Азербайджана сообщили РИА Новости, что учащийся десятого класса частного лицея İdrak в Баку выстрелил в учителя из охотничьего ружья. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.
