Бурятский Дед Мороз рассказал, какие желания он может исполнить

УЛАН-УДЭ, 5 фев - РИА Новости. Бурятский Дед мороз Сагаан Убгэн (Белый Старец) рассказал РИА Новости, какие желания он может исполнить.

"Белый Старец исполняет не материальные желания, а духовные, благие пожелания - здоровья, процветания, также он управляет тем, что рядом с любым человеком: домом, погодой - например, чтобы не было сильной засухи или наводнений, чтобы скот плодился и размножался", - сказал он.

Сагаан Убгэн отметил, что в большинстве случаев люди загадывают свои желания не вслух, а про себя.

Вера в Белого старца появилась в древние времена - примерно 2,5 тысячи лет назад. Он - хранитель местности, покровитель семейного благополучия, дарующий богатство и долголетие, и старше российского Деда Мороза примерно на 800 лет. С приходом буддизма Сагаан Убгэн стал буддийским божеством. Без его фигуры не обходится празднование Сагаалгана - буддийского Нового года, одного из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю.

Название "Сагаалган" произошло от слова "сагаан", что означает "белый". Белый цвет у монголоязычных народов связан с символом добра, счастья, благополучия, честности и чистоты. В буддийской традиции празднование Нового года приходится в разные годы на период между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю. Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. Из-за их различий в разных странах эти даты могут не совпадать.