Работу системы мониторинга зданий в зоне вечной мерзлоты обсудили на Ямале

САЛЕХАРД, 5 фев – РИА Новости. Работу системы мониторинга зданий и сооружений в зоне вечной мерзлоты обсудили на заседании правительства Ямало-Ненецкого автономного округа под председательством главы региона Дмитрия Артюхова, который отметил необходимость постоянного контроля состояния строений для предотвращения возможных рисков, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Дмитрий Артюхов провел в Салехарде заседание правительства автономного округа. Один из главных вопросов повестки – работа системы мониторинга зданий и сооружений в зоне вечной мерзлоты", - говорится в сообщении.

По данным правительства Ямала, на территории региона расположено около 649 многоквартирных домов и 264 объекта социальной сферы, нуждающихся в регулярном контроле и поддержке специализированных технологий для укрепления фундамента и грунта. За последние четыре года с начала реализации комплексной программы мониторинга технического состояния фундаментов ямальские инженеры провели более 550 обследований.

Участники заседания отметили, что для контроля применяются современные цифровые решения, включая технологии искусственного интеллекта для анализа больших данных, и на сегодняшний день уже создано более 5,7 тысячи отчетов.

"Девяносто процентов территории региона находится в зоне вечной мерзлоты. Постоянный контроль за состоянием зданий на вечной мерзлоте – это вопрос безопасности наших жителей и бесперебойной работы промышленных объектов, эксплуатации месторождений. Необходимо использовать все доступные технологии, чтобы предотвращать возможные риски, с максимальной точностью прогнозировать деградацию вечномерзлых грунтов", - приводятся в сообщении слова Артюхова.

По итогам заседания муниципальным органам дано поручение обеспечить постоянный контроль соблюдения требований содержания жилых и административных зданий.