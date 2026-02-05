https://ria.ru/20260205/voleybol-2072570903.html
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги
05.02.2026
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги
"Ленинградка" обыграла "Корабелку" в матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Ленинградка" обыграла "Корабелку" в матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча между петербургскими командами прошла на площадке "Корабелки" и завершилась победой гостей со счетом 3-1 (25:14, 18:25, 27:25, 25:23).
"Ленинградка" (14 побед, 6 поражений) занимает третье место в таблице Суперлиги, где "Корабелка" (11 побед, 10 поражений) идет седьмой.
05 февраля 2026 • начало в 19:00
Завершен
В следующем туре "Ленинградка" сыграет с краснодарским "Динамо" в гостях 9 февраля. "Корабелка" 12 февраля встретится с клубом "Заречье-Одинцово" на площадке соперника.
В другом матче тура краснодарское "Динамо" на домашней площадке обыграло красноярский "Енисей" со счетом 3-2 (25:16, 17:25, 24:26, 25:15, 15:6).