Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
21:41 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/voleybol-2072570903.html
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги
"Ленинградка" обыграла "Корабелку" в матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T21:41:00+03:00
2026-02-05T21:41:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142130/16/1421301656_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_fa35c4aaf486a57f91c34664450ac722.jpg
https://ria.ru/20260202/voleybol-2071769446.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142130/16/1421301656_142:0:1919:1333_1920x0_80_0_0_c601876647ca4ab8e4bc5b3874c98422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги

Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Корабелку" в матче чемпионата России

© Fotolia / Sociopat_empatВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Fotolia / Sociopat_empat
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Ленинградка" обыграла "Корабелку" в матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча между петербургскими командами прошла на площадке "Корабелки" и завершилась победой гостей со счетом 3-1 (25:14, 18:25, 27:25, 25:23).
"Ленинградка" (14 побед, 6 поражений) занимает третье место в таблице Суперлиги, где "Корабелка" (11 побед, 10 поражений) идет седьмой.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
05 февраля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Корабелка
1 : 314:2525:1825:2723:25
Ленинградка
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем туре "Ленинградка" сыграет с краснодарским "Динамо" в гостях 9 февраля. "Корабелка" 12 февраля встретится с клубом "Заречье-Одинцово" на площадке соперника.
В другом матче тура краснодарское "Динамо" на домашней площадке обыграло красноярский "Енисей" со счетом 3-2 (25:16, 17:25, 24:26, 25:15, 15:6).
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Омичку" в матче чемпионата России
2 февраля, 17:37
 
ВолейболСпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала