Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Ленинградка" обыграла "Корабелку" в матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.

Встреча между петербургскими командами прошла на площадке "Корабелки" и завершилась победой гостей со счетом 3-1 (25:14, 18:25, 27:25, 25:23).

"Ленинградка" (14 побед, 6 поражений) занимает третье место в таблице Суперлиги, где "Корабелка" (11 побед, 10 поражений) идет седьмой.

В следующем туре "Ленинградка" сыграет с краснодарским "Динамо" в гостях 9 февраля. "Корабелка" 12 февраля встретится с клубом "Заречье-Одинцово" на площадке соперника.