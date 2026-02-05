В Подмосковье сел самолет с вернувшимися военнопленными

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Самолет с вернувшимися из украинского плена 157 российскими военнослужащими приземлился на одном из подмосковных аэродромов, передает корреспондент РИА Новости.
До этого их доставили в Белоруссию, где оказали психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.
Договоренностей об обмене удалось достичь при посредничестве ОАЭ и Соединенных Штатов во время трехсторонней встречи в Абу-Даби. Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле 157 на 157. Кроме того, на родину вернулись трое жителей Курской области.
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф охарактеризовал прошедшие переговоры как конструктивные: они были нацелены на достижение мира на Украине. По его словам, стороны обсудили способы добиться прекращения огня и механизмы его мониторинга. Участники встреч договорились отчитаться об их итогах в столицах для продолжения диалога в ближайшие недели.
Мирный процесс по Украине
Закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей России, Украины и США прошли в среду и четверг. До этого, 23 и 24 января, состоялся первый раунд: стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией Соединенных Штатов во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.