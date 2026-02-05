https://ria.ru/20260205/venesuela-2072577498.html
Венесуэла одобрила закон о всеобщей амнистии по политическим делам
Венесуэла одобрила закон о всеобщей амнистии по политическим делам - РИА Новости, 05.02.2026
Венесуэла одобрила закон о всеобщей амнистии по политическим делам
Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно одобрила законопроект "об амнистии для демократического сосуществования", охватывающий уголовные дела в период... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T23:12:00+03:00
2026-02-05T23:12:00+03:00
2026-02-05T23:26:00+03:00
венесуэла
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_693c6f828fcfb3e83fd9abb993f0ab3f.jpg
https://ria.ru/20260205/tramp-2072520357.html
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8507c6b6cc39b307f8726c3abfeef146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, в мире
Венесуэла одобрила закон о всеобщей амнистии по политическим делам
Венесуэла одобрила закон о всеобщей амнистии по политическим делам с 1999 года