Венесуэла одобрила закон о всеобщей амнистии по политическим делам - РИА Новости, 05.02.2026
23:12 05.02.2026 (обновлено: 23:26 05.02.2026)
Венесуэла одобрила закон о всеобщей амнистии по политическим делам
Венесуэла одобрила закон о всеобщей амнистии по политическим делам
венесуэла, в мире
Венесуэла, В мире
Вид на город Каракас. Архивное фото
МЕХИКО, 5 фев - РИА Новости. Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно одобрила законопроект "об амнистии для демократического сосуществования", охватывающий уголовные дела в период политического насилия с 1999 года.
«

"Национальная ассамблея единогласно одобрила проект закона об амнистии для демократического сосуществования", - говорится в публикации законодательного органа в соцсети Х.

