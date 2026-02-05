https://ria.ru/20260205/t-bank-2072444635.html
Т-Банк работает над устранением сбоя в приложении
Т-Банк работает над устранением сбоя в мобильном приложении, выяснил корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Т-Банк работает над устранением сбоя в мобильном приложении, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Вход в приложение и личный кабинет может работать нестабильно. Исправляем ситуацию", - сообщили в колл-центре Т-Банка.
Ранее пользователи Т-Банка сообщили о сбоях в работе мобильного приложения.
Согласно данным сервиса Downdetector, на 12.55 мск количество жалоб за сутки превысило 13,7 тысячи.
"К сожалению, эта ситуация именно в приложении Т-Банка и в личном кабинете", - отметил сотрудник колл-центра кредитной организации.
Он посоветовал попробовать войти в мобильное приложение через 30 минут, либо через час.