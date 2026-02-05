Т-Банк работает над устранением сбоя в приложении

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Т-Банк работает над устранением сбоя в мобильном приложении, выяснил корреспондент РИА Новости.

"Вход в приложение и личный кабинет может работать нестабильно. Исправляем ситуацию", - сообщили в колл-центре Т-Банка.

Ранее пользователи Т-Банка сообщили о сбоях в работе мобильного приложения.

Согласно данным сервиса Downdetector, на 12.55 мск количество жалоб за сутки превысило 13,7 тысячи.

"К сожалению, эта ситуация именно в приложении Т-Банка и в личном кабинете", - отметил сотрудник колл-центра кредитной организации.