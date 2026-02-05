https://ria.ru/20260205/sotrudnichestvo-2072559749.html
Россия и Бразилия хотят развивать сотрудничество в фармацевтике
Россия и Бразилия хотят развивать сотрудничество в фармацевтике
Россия и Бразилия хотят развивать сотрудничество в фармацевтике
Россия и Бразилия заинтересованы развивать кооперацию в фармацевтике, судостроении и сфере кибербезопасности, говорится в заявлении по итогам заседания...
Россия и Бразилия хотят развивать сотрудничество в фармацевтике
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости.
Россия и Бразилия заинтересованы развивать кооперацию в фармацевтике, судостроении и сфере кибербезопасности, говорится в заявлении
по итогам заседания совместной комиссии высокого уровня.
Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа
под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина
и вице-президента Бразилии
Жералду Алкмина. По итогам они подписали совместное заявление.
«
"Подтверждена также взаимная заинтересованность в развитии кооперации в фармацевтической и медицинской промышленности, судостроении, цифровых промышленных технологиях и кибербезопасности", - указано в заявлении.
Мишустин и Алкмин также подчеркнули востребованность сотрудничества в области науки, технологий и инноваций в двусторонних отношениях.
"В этом контексте условились интенсифицировать сотрудничество и реализовать совместные проекты в перспективных отраслях, таких как нано- и биотехнологии, астрофизика, ядерные исследования, создание и развитие научных установок класса "мегасайенс", квантовые технологии, космические науки и технологии, полярные исследования, геодезические и морские научные исследования, изменение климата, искусственный интеллект и цифровизация", - отмечено в заявлении.