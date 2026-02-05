Россия и Бразилия хотят развивать сотрудничество в фармацевтике

"Подтверждена также взаимная заинтересованность в развитии кооперации в фармацевтической и медицинской промышленности, судостроении, цифровых промышленных технологиях и кибербезопасности", - указано в заявлении.

Мишустин и Алкмин также подчеркнули востребованность сотрудничества в области науки, технологий и инноваций в двусторонних отношениях.

"В этом контексте условились интенсифицировать сотрудничество и реализовать совместные проекты в перспективных отраслях, таких как нано- и биотехнологии, астрофизика, ядерные исследования, создание и развитие научных установок класса "мегасайенс", квантовые технологии, космические науки и технологии, полярные исследования, геодезические и морские научные исследования, изменение климата, искусственный интеллект и цифровизация", - отмечено в заявлении.