Канадского сноубордиста унесли с олимпийской трассы на носилках - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
10:27 05.02.2026 (обновлено: 10:59 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/snoubordist-2072387625.html
Канадского сноубордиста унесли с олимпийской трассы на носилках
Канадский сноубордист Марк Макморрис был унесен с трассы на носилках после падения на олимпийской тренировке по биг-эйру, сообщается на сайте зимних Олимпийских РИА Новости Спорт, 05.02.2026
спорт, зимние олимпийские игры 2026, марк макморрис, сноуборд
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Марк Макморрис, Сноуборд
Канадского сноубордиста унесли с олимпийской трассы на носилках

Канадского сноубордиста Макморриса унесли с олимпийской трассы после падения

© Фото : соцсети МакморрисаКанадский сноубордист Марк Макморрис
Канадский сноубордист Марк Макморрис - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : соцсети Макморриса
Канадский сноубордист Марк Макморрис. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Канадский сноубордист Марк Макморрис был унесен с трассы на носилках после падения на олимпийской тренировке по биг-эйру, сообщается на сайте зимних Олимпийских игр.
Инцидент произошел во время тренировки в среду в Ливиньо. Квалификационный турнир в биг-эйре стартует в четверг, за сутки до церемонии открытия Игр. Степень тяжести травмы пока неизвестна. Канадский олимпийский комитет в своем заявлении пообещал оказать помощь спортсмену и представить дополнительную информацию о его состоянии по мере ее поступления.
Макморрису 32 года, он трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр в слоупстайле.
Соревнования по керлингу на стадионе в Кортина-д'Ампеццо на Олимпийских играх 2026 года - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
На зимних Олимпийских играх в Италии состоялись первые соревнования
4 февраля, 21:50
 
