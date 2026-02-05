https://ria.ru/20260205/snoubordist-2072387625.html
Канадского сноубордиста унесли с олимпийской трассы на носилках
Канадского сноубордиста унесли с олимпийской трассы на носилках
Канадский сноубордист Марк Макморрис был унесен с трассы на носилках после падения на олимпийской тренировке по биг-эйру, сообщается на сайте зимних Олимпийских РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Канадского сноубордиста Макморриса унесли с олимпийской трассы после падения