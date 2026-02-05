https://ria.ru/20260205/skolkovo-2072566469.html
В Сколково создадут НИОКР-центр компании "Фармасинтез"
В Сколково создадут НИОКР-центр компании "Фармасинтез" - РИА Новости, 05.02.2026
В Сколково создадут НИОКР-центр компании "Фармасинтез"
05.02.2026
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. НИОКР-центр и штаб-квартира производителя лекарственных препаратов ГК "Фармасинтез" будут построены на территории Инновационного центра "Сколково", сообщает Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ).
В соответствии с подписанным сторонами соглашением, проект предусматривает создание многофункционального комплекса площадью 15 тысяч квадратных метров в южной части территории ИЦ "Сколково", где уже работает ряд крупных корпоративных исследовательских центров. Комплекс объединит лаборатории для проведения прикладных исследований, разработки новых лекарственных форм и подготовки материалов для доклинических и клинических испытаний. Начало строительства комплекса запланировано на конец 2026 года, завершение — к 2030 году.
"Появление исследовательского центра компании "Фармасинтез" в Сколково — это шаг к созданию полного цикла фармацевтических инноваций — от идеи до готового препарата. Мы создаем экосистему, в которой лучшие российские компании развивают медицину будущего. Мы уверены, что новый НИОКР-центр станет точкой притяжения для российских и международных партнеров в сфере здравоохранения и биотехнологий", - приводятся в сообщении слова председатель правления Фонда "Сколково" Сергея Перова.