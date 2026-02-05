В Сколково создадут НИОКР-центр компании "Фармасинтез"

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. НИОКР-центр и штаб-квартира производителя лекарственных препаратов ГК "Фармасинтез" будут построены на территории Инновационного центра "Сколково", сообщает Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ).

В соответствии с подписанным сторонами соглашением, проект предусматривает создание многофункционального комплекса площадью 15 тысяч квадратных метров в южной части территории ИЦ "Сколково", где уже работает ряд крупных корпоративных исследовательских центров. Комплекс объединит лаборатории для проведения прикладных исследований, разработки новых лекарственных форм и подготовки материалов для доклинических и клинических испытаний. Начало строительства комплекса запланировано на конец 2026 года, завершение — к 2030 году.