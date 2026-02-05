https://ria.ru/20260205/shturmovik-2072375472.html
Украинский штурмовик рассказал, чему учат в центрах подготовки ВСУ
Украинский штурмовик Игорь Дмитров, сдавшийся в плен на красноармейском направлении, рассказал, как во время подготовки после насильной мобилизации его учили... РИА Новости, 05.02.2026
Украинский штурмовик рассказал, чему учат в центрах подготовки ВСУ
Штурмовик ВСУ Дмитров: во время подготовки учили делать перевязки, а не стрелять
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинский штурмовик Игорь Дмитров, сдавшийся в плен на красноармейском направлении, рассказал, как во время подготовки после насильной мобилизации его учили делать только перевязки и практически не давали стрелять.
"Нас научили только, как перевязывать руки, ноги, и всё. Толком даже не стреляли", - сказал Дмитров
в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ
.
Военнослужащий, который до попадания в плен возглавлял группу штурмовиков, сказал, что ему с подчиненными пришлось сначала сидеть "на какой-то ферме" практически без еды. Затем они переместились в "какой-то домик", где пробыли ещё несколько дней.
Там один из украинцев пошел набрать снега, чтобы растопить и попить воды, услышал "русские голоса" и сообщил Дмитрову. Он вышел "как старший", а после этого привёл сдаваться и двоих сослуживцев, с которыми сидел на позиции.
"Я не хотел воевать, из нас никто не хотел воевать, никто и не хочет воевать", - добавил пленный.
Говоря о том, как оказался на фронте, Дмитров сказал, что был пойман на улице сотрудниками военкомата и сразу же отправлен в учебный центр. Украинец признался, что несколько раз сбегал и находился в розыске, поэтому в итоге с ним не стали церемониться.