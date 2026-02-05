Украинский штурмовик рассказал, чему учат в центрах подготовки ВСУ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинский штурмовик Игорь Дмитров, сдавшийся в плен на красноармейском направлении, рассказал, как во время подготовки после насильной мобилизации его учили делать только перевязки и практически не давали стрелять.

"Нас научили только, как перевязывать руки, ноги, и всё. Толком даже не стреляли", - сказал Дмитров в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ

Военнослужащий, который до попадания в плен возглавлял группу штурмовиков, сказал, что ему с подчиненными пришлось сначала сидеть "на какой-то ферме" практически без еды. Затем они переместились в "какой-то домик", где пробыли ещё несколько дней.

Там один из украинцев пошел набрать снега, чтобы растопить и попить воды, услышал "русские голоса" и сообщил Дмитрову. Он вышел "как старший", а после этого привёл сдаваться и двоих сослуживцев, с которыми сидел на позиции.

"Я не хотел воевать, из нас никто не хотел воевать, никто и не хочет воевать", - добавил пленный.