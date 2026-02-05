Стало известно, кто посоревнуется в силе броска на Матче звезд КХЛ

Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге на "УГМК-Арене" 7 и 8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные после 1 января 2003 года, KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков "Автомобилиста", "Металлурга", "Трактора" и "Салавата Юлаева". Мастер-шоу будет разбито на два дня. В первый день состоятся конкурсы "Эффектный буллит", "Круг на скорость" и "Конкурс капитанов". Во второй день – "Сила броска", "Конкурс вратарей" и "Хоккейный керлинг".