Стало известно, кто посоревнуется в силе броска на Матче звезд КХЛ
Стало известно, кто посоревнуется в силе броска на Матче звезд КХЛ - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Стало известно, кто посоревнуется в силе броска на Матче звезд КХЛ
Даниил Орлов из московского "Спартака", Митчелл Миллер из казанского "Ак Барса", Дамир Шарипзянов из омского "Авангарда" и Григорий Дронов из челябинского...
Стало известно, кто посоревнуется в силе броска на Матче звезд КХЛ
Шарипзянов, Миллер и Дронов посоревнуются в силе броска на Матче звезд КХЛ
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Даниил Орлов из московского "Спартака", Митчелл Миллер из казанского "Ак Барса", Дамир Шарипзянов из омского "Авангарда" и Григорий Дронов из челябинского "Трактора" примут участие в конкурсе на силу броска в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте лиги.
Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге на "УГМК-Арене" 7 и 8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные после 1 января 2003 года, KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков "Автомобилиста", "Металлурга", "Трактора" и "Салавата Юлаева". Мастер-шоу будет разбито на два дня. В первый день состоятся конкурсы "Эффектный буллит", "Круг на скорость" и "Конкурс капитанов". Во второй день – "Сила броска", "Конкурс вратарей" и "Хоккейный керлинг".
В "Конкурсе капитанов" примут участие Прохор Полтапов (U23 Stars, ЦСКА), Сэм Энэс (World Stars, "Динамо", Минск), Александр Радулов (RUS Stars, "Локомотив"), Егор Яковлев (Ural Stars, "Металлург"). В конкурсе "Круг на скорость" будут соревноваться Герман Точилкин (U23 Stars, "Нефтехимик"), Даниэль Спронг (World Stars, "Автомобилист"), Даниил Пыленков (RUS Stars, "Динамо", Москва), Роман Горбунов (Ural Stars, "Автомобилист").
В "Конкурсе вратарей" заявлены Дмитрий Гамзин (U23 Stars, ЦСКА), Зак Фукале (World Stars, "Динамо", Минск), Филипп Долганов (RUS Stars, "Нефтехимик"), Владимир Галкин (Ural Stars, "Автомобилист"). В "Хоккейном керлинге" примут участие все восемь тренеров четырех команд Матча звезд. Участники конкурса "Эффектный буллит" будут объявлены позднее.