Стало известно, кто посоревнуется в силе броска на Матче звезд КХЛ
Хоккей
 
13:20 05.02.2026
Стало известно, кто посоревнуется в силе броска на Матче звезд КХЛ
спорт, дамир шарипзянов, григорий дронов, александр радулов, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Дамир Шарипзянов, Григорий Дронов, Александр Радулов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Стало известно, кто посоревнуется в силе броска на Матче звезд КХЛ

Шарипзянов, Миллер и Дронов посоревнуются в силе броска на Матче звезд КХЛ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Даниил Орлов из московского "Спартака", Митчелл Миллер из казанского "Ак Барса", Дамир Шарипзянов из омского "Авангарда" и Григорий Дронов из челябинского "Трактора" примут участие в конкурсе на силу броска в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте лиги.
Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге на "УГМК-Арене" 7 и 8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные после 1 января 2003 года, KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков "Автомобилиста", "Металлурга", "Трактора" и "Салавата Юлаева". Мастер-шоу будет разбито на два дня. В первый день состоятся конкурсы "Эффектный буллит", "Круг на скорость" и "Конкурс капитанов". Во второй день – "Сила броска", "Конкурс вратарей" и "Хоккейный керлинг".
В "Конкурсе капитанов" примут участие Прохор Полтапов (U23 Stars, ЦСКА), Сэм Энэс (World Stars, "Динамо", Минск), Александр Радулов (RUS Stars, "Локомотив"), Егор Яковлев (Ural Stars, "Металлург"). В конкурсе "Круг на скорость" будут соревноваться Герман Точилкин (U23 Stars, "Нефтехимик"), Даниэль Спронг (World Stars, "Автомобилист"), Даниил Пыленков (RUS Stars, "Динамо", Москва), Роман Горбунов (Ural Stars, "Автомобилист").
В "Конкурсе вратарей" заявлены Дмитрий Гамзин (U23 Stars, ЦСКА), Зак Фукале (World Stars, "Динамо", Минск), Филипп Долганов (RUS Stars, "Нефтехимик"), Владимир Галкин (Ural Stars, "Автомобилист"). В "Хоккейном керлинге" примут участие все восемь тренеров четырех команд Матча звезд. Участники конкурса "Эффектный буллит" будут объявлены позднее.
Хоккеисты Локомотива - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Локомотив" в четвертый раз в сезоне обыграл "Спартак" в КХЛ
Хоккей, Спорт, Дамир Шарипзянов, Григорий Дронов, Александр Радулов, КХЛ 2025-2026
 
