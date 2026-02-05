Рейтинг@Mail.ru
Женская сборная России уступила белорусским юниорам на Eurasia Jastar Cup - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:03 05.02.2026 (обновлено: 16:11 05.02.2026)
Женская сборная России уступила белорусским юниорам на Eurasia Jastar Cup
Женская сборная России уступила белорусским юниорам на Eurasia Jastar Cup - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Женская сборная России уступила белорусским юниорам на Eurasia Jastar Cup
Женская сборная России по хоккею проиграла юниорской команде Белоруссии (игроки не старше 18 лет) в своем заключительном матче на турнире Eurasia Jastar Cup в... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026
Женская сборная России уступила белорусским юниорам на Eurasia Jastar Cup

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Женская сборная России по хоккею проиграла юниорской команде Белоруссии (игроки не старше 18 лет) в своем заключительном матче на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане.
Встреча закончилась со счетом 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) в пользу белорусских хоккеистов, в составе которых отличились Артур Жук (1-я минута), Евгений Громыко (13), Алексей Сансевич (17, 32) и Никита Максименко (46). У российской команды шайбу забросила Екатерина Лихачева (42).
Женская сборная России проиграла все три матча на турнире. В понедельник спортсменки уступили юниорам-соотечественникам со счетом 0:10, а во вторник - юниорам из Казахстана (4:9).
Дамир Шарипзянов - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Стало известно, кто посоревнуется в силе броска на Матче звезд КХЛ
